FC Schalke 04: Trainer-Hammer? ER flirtet öffentlich mit S04

Wieder einmal ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Trainer. Kees van Wonderen wird die Königsblauen zum Saisonende nämlich verlassen. Deshalb brodelt die Gerüchteküche seitdem extrem. Wer wird beim S04 auf der Trainerbank sitzen?

Immer wieder werden neue Kandidaten auf die Liste gesetzt. Jetzt bringt sich ein Trainer selbst beim FC Schalke 04 ins Gespräch. Die königsblauen Fans hören ganz genau hin, was er sagt.

FC Schalke 04: Trainer flirtet mit S04

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder mehrere Trainer mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Einige von ihnen sind derzeit vereinslos, andere trainieren derzeit eine Mannschaft. Lukas Kwasniok ist noch bis zum Saisonende beim SC Paderborn angestellt, danach wird er den Klub verlassen.

Wo geht es dann für ihn hin? Ausgerechnet vor dem Zweitliga-Duell gegen den S04 am Freitag (2. Mai, 18.30 Uhr) schließt er ein Engagement bei den Knappen nicht aus. „Nein, warum sollte ich?“, reagierte Kwasniok auf der Pressekonferenz auf die Frage, ob er es ausschließe, kommende Saison als Trainer beim FC Schalke 04 zu arbeiten.

So seien die großen Traditionsvereine wie Schalke „natürlich reizvoll“, erklärt Kwasniok. „Das wäre erstunken und erlogen, wenn ich das ausschließen würde“, präsentierte sich der 43-Jährige ehrlich.

S04-Bosse hören genau hin

„Es ist ein reizvoller Verein“, fügte Kwasniok bezüglich des FC Schalke 04 an, ordnete allerdings gleichzeitig ein: „Aber ich bleibe dabei: Auch reisen mit meiner Frau ist reizvoll. Im Fall der Fälle müssten, falls sie (Verantwortliche des S04, Anm. d. Red.) eines Tages Interesse haben sollten, sehr viele positive Argumente auf den Tisch gelegt werden.“

Eine Entscheidung hat Kwasniok zu seiner Zukunft noch nicht getroffen. Mögliche Gespräche mit Verantwortlichen auf Schalke wollte der Coach nicht dementieren: „Ich rede ganz, ganz viel mit ganz vielen Menschen. Auch da möchte ich nicht lügen. Ich führe Gespräche mit Menschen, die auf Schalke arbeiten. Ob sie in einer verantwortungsvollen Position sind, sei dahingestellt.“

Den königsblauen Anhängern macht Kwasniok mit seinen Aussagen große Hoffnungen. Wird er tatsächlich bald an der Seitenlinie des Chaos-Klubs stehen? Aufgrund der starken Leistung der Paderborner in den vergangenen Jahren wird es viele Interessenten geben, die den Cheftrainer unter Vertrag nehmen wollen. Der S04 hat also eine harte Konkurrenz. Kann er auch Kwasniok überzeugen?

