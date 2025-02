FC Schalke 04: Schlimme Diagnose bestätigt! S04 in Schockstarre

Schlimmer hätte es wohl nicht laufen können! Monatelang forderten die Fans, dass Zaid Tchibara bei den Profis des FC Schalke 04 seine Chance bekommen solle. Mit seinen Leistungen im Nachwuchsbereich hatte der Jung-Stürmer den Anhang schon auf seine Seite gezogen.

Bis Kees van Wonderen den 19-Jährigen allerdings von der Leine ließ, dauerte es. Bei der bitteren Niederlage des FC Schalke 04 gegen Darmstadt kam Tchibara erst zu seinem zweiten Profieinsatz. Und der hätte schmerzhafter nicht laufen können.

FC Schalke 04: Schwere Verletzung bei Tchibara

Die Nachspielzeit lief bereits, die Niederlage war in Stein gemeißelt. Bei den Lilien hatte S04 mit einer ganz schwachen Anfangsphase und zwei Gegentoren in fünf Minuten sämtliche Chancen auf Punkte verspielt. Zudem hatte Max Grüger Gelb-Rot gesehen. Und das Drama wollte einfach nicht enden.

+++ Blamage für Ex-Schalke-Liebling! Sead Kolasinac völlig entgeistert +++

Tchibara verletzte sich in den Schlusssekunden am rechten Knie, verließ humpelnd und von Betreuern gestützt das Feld. Und so gab der FC Schalke 04 eine schnelle erste Diagnose ab (hier mehr dazu lesen). Diese bestätigte sich am Montag (24. Februar).

Wie die Knappen mitteilten, sei bei einer MRT-Untersuchung ein Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie diagnostiziert worden. Damit fällt das Top-Talent monatelang aus!

Behandlung noch unklar

Es ist ein schwerer Schlag für Tchibara, der sich bereits im Wintertrainingslager am Knie verletzt hatte. Dadurch hatte sich sein Profi-Debüt bis zum Spiel gegen Karlsruhe verschoben. Nur eine Woche später ist diese Euphorie der schmerzhaften Ernüchterung gewichen.

„Diese Diagnose schmerzt noch mehr als die Niederlage“, erklärte Sportdirektor Yuri Mulder in einer Mitteilung. „Wir werden Zaid bei seinem Weg zurück auf den Platz bestmöglich unterstützen und dem Jungen in dieser schwierigen Phase zur Seite stehen.“

Mehr News:

Wie genau die Reha für Tchibara aussehen wird, ist nach Angaben des FC Schalke 04 noch unklar. Spieler und Verein würden über „die bestmögliche Behandlungsmethode und das weitere Vorgehen“ in den kommenden Tagen abstimmen.