Entsetzen beim FC Schalke 04 – Juwel-Schock trifft Königsblau hart

Die Niederlage in Darmstadt (0:2) tat weh – und trotzdem rückte sie nach Abpfiff in den Hintergrund. Beim FC Schalke 04 herrscht Entsetzen über die Verletzung von Juwel Zaid Amoussou-Tchibara. Schnell war klar: Es hat ihn heftig erwischt.

Die Partie war gerade erst vorbei, da gab’s vom FC Schalke 04 schon eine erste Verdachtsdiagnose. Und die könnte niederschmetternder kaum sein. Das Juwel, das erst kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, wird wohl für Monate ausfallen.

FC Schalke 04: Schock um Amoussou-Tchibara

Er gilt als eins der heißesten Eisen unter den S04-Juwelen. Entsprechend groß war die Freude, als der Klub Ende Januar Vollzug melden konnte. Nach längeren Verhandlungen hat Zaid Amoussou-Tchibara seinen ersten Profivertrag unterschrieben (hier die Details), bindet sich bis 2028 an Königsblau. Kurz darauf folgte sein Profi-Debüt und alle rieben sich bereits die Hände.

Doch von der Freude ist nun nichts mehr übrig. In Darmstadt legten die Knappen nicht nur den nächsten miesen Auftritt hin, sondern verloren wohl auch ihr Juwel für eine lange Zeit. Nach 65 Minuten eingewechselt, verletzte sich der 19-Jährige in der Nachspielzeit am rechten Knie. Dass er sich humpelnd und von Betreuern gestützt vom Platz schleppte, sorgte bereits für böse Befürchtungen. Kurz darauf sollten diese sich bestätigen.

Verdacht auf Kreuzbandriss

Der Abpfiff war gerade erst verhallt, da verkündete der FC Schalke 04 ein Update zu Zaid Tchibara: „Verdacht auf schwere Knieverletzung mit Kreuzbandbeteiligung.“ Bestätigt sich die Horror-Diagnose, ist der Flügelstürmer für ein halbes Jahr raus.

Entsetzen auch bei den Fans, die Zaid Amoussou-Tchibara unter dem Update gute Besserung wünschen und mit dem Pech hadern, das den S04 immer wieder erwischt.