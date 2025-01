FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Vertrags-Hammer lässt Fans jubeln

In den vergangenen Wochen hatten die Bosse des FC Schalke 04 viel zu tun – und das mit Erfolg. So wurden die Verträge mit Max Grüger, Luca Podlech, Mika Khadr und Ayman Gulasi langfristig verlängert. Alle Top-Talente, die eine rosige Zukunft vor sich haben und die dem Klub irgendwann eine hohe Ablösesumme bringen könnten.

Nun gibt es die nächsten guten Nachrichten für den FC Schalke 04. Denn es haben die nächsten beiden Talente verlängert. Die Verhandlungen der vergangenen Wochen waren erfolgreich für Ben Manga und die anderen Verantwortlichen.

FC Schalke 04 verlängert mit zwei Talenten

Sportlich läuft es beim FC Schalke 04 aktuell mehr als nur erfreulich und auch abseits des Platzes gibt es Erfreuliches zu berichten. Die Planungen für die kommenden Jahre laufen auf Hochtouren und dafür hat der Revierklub zahlreiche Talente langfristig gebunden. Nun folgen zwei weitere Youngsters dazu.

Die Verträge von Zaid Amoussou-Tchibara und Taylan Bulut wurden bis mindestens 2028 verlängert. Die Verantwortlichen hatten die Verhandlungen bereits vor Wochen mit den Talenten aufgenommen, jetzt gibt es wohl einen doppelten Durchbruch. Offiziell wurde allerdings nur der Deal mit Tchibara am Freitag (31. Januar).

„Mit Zaid hat sich ein weiteres Talent aus der U19 mit guten Leistungen einen Profivertrag verdient. Bei Norbert Elgert hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel gelernt“, freut sich Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. „Zaid hat sich in die Trainingseinheiten mit den Profis sehr gut eingebracht und angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen und ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen.“

Tchibara und Bulut bleiben

Und auch das Top-Talent freut sich über die Verlängerung seines Vertrages beim FC Schalke 04. „Ich bin sehr dankbar für die bisherige Zeit hier auf Schalke, in der ich sehr viel gelernt habe. Die Verantwortlichen haben mir für die kommenden Jahre einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit ihnen gehen möchte“, so Tchibara.

In der U19 sorgt der Angreifer für ordentlich Furore und erzielte schon 17 Treffer. In der Winter-Vorbereitung durfte der Youngster mit ins Trainingslager in die Türkei fliegen und mit den Profis trainieren. Noch will S04 warten, bis das Top-Talent auch sein Profidebüt in einem Pflichtspiel geben kann.

Die Freude in den sozialen Netzwerken über die Vertragsverlängerungen ist groß. „Diese Nachricht ist schöner als ein Transfer“, „Ben Manga macht wirklich eine starke Arbeit gerade. Das ist schon unheimlich, wie schön es läuft“ und „Endlich haben auch sie verlängert. Jetzt sind wir für die Zukunft gewappnet“, heiß es von den Schalke-Fans.

Nun fehlt nur noch die Verlängerung von Bulut. Nicht nur Fans fordern sie, sogar S04-Star Derry Murkin oder Ex-Talent Assan Ouedraogo haben sich eingemischt. Beide wollten die Verlängerung von Bulut, der mittlerweile aus der Startelf der Königsblauen nicht mehr wegzudenken ist.