FC Schalke 04 mit Klausel-Trick bei Assan Ouedraogo – er könnte goldwert sein

Die Knappenschmiede liefert wieder! Mit Assan Ouedraogo steht das nächste Juwel des FC Schalke 04 in den Startlöchern. Das Profi-Debüt des hochgelobten Talents ist nur noch eine Frage der Zeit.

In Zeiten schmerzhafter Abgänge wünschen sich alle beim FC Schalke 04 zumindest bei den Talenten einen langfristigen Verbleib. Im Fall Ouedraogo gibt es für die Fans dabei sehr gute Nachrichten. Mit einem Klausel-Trick ist der Youngster schon jetzt länger gebunden als eigentlich möglich.

FC Schalke 04 mit Klausel-Trick bei Ouedraogo

Mit einem Supertalent in den eigenen Reihen lebt es sich gefährlich. Überall lauern Topklubs, wollen das Juwel abwerben und profitieren nicht selten davon, dass langfristige Verträge bei Minderjährigen nicht erlaubt sind. Schalke hat mit Assan Ouedraogo derzeit wieder einmal ein ganz heißes Eisen im Feuer. Der frischgebackene U17-Europameister gilt für viele als größtes deutsches Talent seines Jahrgangs.

Aktuell ereilen die S04-Fans im Wochenrhythmus schmerzhafte Transfer-Nachrichten. Alex Kral, Tom Krauß und Moritz Jenz sind schon weg. Tim Skarke, Marius Bülter und Sepp van den Berg drohen zu folgen. Umso mehr stellt sich vielen die Frage: Bleiben uns wenigstens Juwele wie Ouedraogo erhalten?

Klausel im Fördervertrag gibt Sicherheit

Weil das Talent noch nicht volljährig ist, sitzt es auf einem Fördervertrag. Die dürfen eine maximale Laufzeit von drei Jahren haben. Doch der FC Schalke 04 hat vorgesorgt und sich eines beliebten Tricks bedient. Der sichert den Königsblauen die Dienste von Ouedraogo über das Vertragsende hinaus.

Der Kontrakt des Mittelfeldspielers enthält eine Klausel. Zum erstmöglichen Zeitpunkt, nämlich dem 18. Geburtstag, verwandelt sich der Fördervertrag in einen richtigen Profivertrag und wird obendrein automatisch um zwei weitere Jahre verlängert. Wenn Ouedraogo am 6. Mai 2024 volljährig wird, ist er nicht nur bis 2025, sondern bis 2027 an Schalke gebunden.

Das gibt dem FC Schalke 04 Sicherheit. Unsicher ist dagegen, ob Assan Ouedraogo direkt zur neuen Saison in den Profikader aufrückt. Königsblau will bloß nichts überstürzen, das Talent dagegen drängt auf den nächsten Schritt. Gespräche sollen bis zum Trainingsauftakt Klarheit schaffen.