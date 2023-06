FC Schalke 04: Reis sieht EM-Triumph – wie plant S04 mit seinen Top-Talenten?

Deutschland ist U17-Europameister. Im Elfermeterschießen gegen Frankreich setzten sich die DFB-Junioren durch. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte ein Top-Talent des FC Schalke 04 – unter den Augen von Profi-Trainer Thomas Reis.

Assan Ouedraogo und Taylan Bulut vom FC Schalke 04 feiern den größten Erfolg ihrer jungen Karriere und haben auch die Aufmerksamkeit von Thomas Reis auf sich gezogen. Sind sie etwa schon ein Thema für die Profis?

FC Schalke 04: Reis sieht EM-Triumph von Ouedraogo und Bulut

Im Finale gegen Frankreich stand Ouedraogo 90 Minuten auf dem Platz und verwandelte am Ende den entscheidenden Elfmeter. Taylan Bulut wurde kurz vor Schluss eingewechselt und übernahm im Elfmeterschießen ebenfalls Verantwortung. All das fand am Freitagabend (02. Juni) unter Beobachtung von Trainer Thomas Reis statt.

„Thomas, Sportdirektor Andre Hechelmann und ich saßen mit Mike Büskens zusammen und haben überlegt, was das beste Zeichen wäre. Und wenn ein Cheftrainer der Profis vor Ort ist, signalisiert das den Jungs, dass sie gesehen werden“, erklärte Sport-Vorstand Peter Knäbel laut „WAZ“ die Entscheidung.

Assan Ouedraogo verwandelte den entscheidenden Elfmeter im Finale der U17-Europameisterschaft. Foto: AFP

Ouedraogo ist gerade erst 17 Jahre alt geworden, spielte in dieser Saison trotzdem schon fest in der Schalker U19. Und auch Taylan Bulut durfte schon bei der U19 reinschnuppern und bekam unter Trainer-Legende Norbert Elgert ein paar Einsätze.

Vor allem Ouedraogo wird ein schneller Sprung in den Profifußball zugetraut. Nicht ohne Grund bezeichnete ihn Sky-Kommentator Timo Schäfers am Freitagabend als den „Besten im 2006-Jahrgang.“ Doch wie plant Schalke mit den Top-Talenten?

Wie plant S04 mit seinen Top-Talenten?

„Nach dem Turnier werden wir mit den Jungs, ihren Beratern und unserem U19-Trainer Norbert Elgert entscheiden, wie es weitergeht. Das sind die Jungs, die bei uns sehr viel Perspektive haben“, so Knäbel gegenüber der „WAZ“. Erste Trainingseinheiten wird Ouedraogo mit Sicherheit in der kommenden Saison schon bei den Profis absolvieren. Ob er aber schon bereit ist für Einsätze in der 2. Bundesliga, bleibt abzuwarten.

Ouedraogo besitzt einen langfristigen Fördervertrag. Schalke habe laut Medienberichten die Option, diesen in einen bis Juni 2027 gültigen Profivertrag umzuwandeln. Laut „Sport Bild“ beinhaltet der Vertrag sogar eine Ausstiegsklausel, die bis zu 30 Millionen Euro betragen soll.