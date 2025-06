U19-EM: Deutschland geht gegen Niederlande baden – BVB-Juwelen machtlos

Am Samstagabend (14. Juni) startete die deutsche Nationalmannschaft in die U19-EM. Doch das Auftaktspiel verlief alles andere als erhofft: Deutschland ging gegen die Niederlande 0:3 baden.

Im Mittelpunkt standen besonders Talente von Borussia Dortmund. Mit Kjell Wätjen und Almugera Kabar standen gleich zwei BVB-Juwelen in der Startelf. Auch Paris Brunner und Charles Herrmann, die ebenfalls aus der Dortmunder Jugend stammen, kamen zum Einsatz.

U19-EM: Katastrophen Debüt für Deutschland

Selbstbewusst ging das deutsche Team in die Partie gegen die Niederländer – immerhin mangelt es dem Kader nicht an Talent. Doch spätestens jetzt ist klar: Auch die Niederlande bringen eine herausragende Mannschaft auf den Platz.

Die 0:3-Niederlage spiegelt den Spielverlauf allerdings nicht komplett wider. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der starke Ayoub Oufkir die Niederlande in Führung brachte, kehrte die deutsche Mannschaft mit Tempo und Elan zurück. Trotz zahlreicher Chancen konnten auch die BVB-Talente Wätjen und Kabar, die bereits Bundesliga-Luft schnuppern durften, das Spiel nicht drehen. Kurz vor Schluss machten die Niederländer mit Treffern von Oufkir und Smit alles klar.

Auch Schalke-Juwel dabei

Paris Brunner, das ehemalige BVB-Juwel, sorgte in der Offensive für einige gefährliche Aktionen. In Belgien absolvierte er in dieser Saison immerhin 28 Partien zwischen Liga und Europapokal und kickt daher schon regelmäßig auf Profiniveau. Dennoch blieb auch Brunner glücklos. Mit Charles Herrmann wurde ein weiteres Ex-BVB-Talent eingewechselt. Der heute Gladbacher konnte das Ergebnis aber nicht mehr retten.

Von den Dortmunder Rivalen Schalke 04 stand Taylan Bulut auf dem Platz – einer der erfahrensten Akteure im jungen deutschen Team. Der 19-Jährige bestritt in der Saison 24 Zweitligaspiele für die Schalker Profis und entwickelte sich dort zum echten Shootingstar.

Am kommenden Dienstag wartet mit England bereits ein Endspiel auf die deutsche U19-Nationalmannschaft. Ein Sieg muss für eine erfolgreiche U19-EM her.