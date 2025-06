Borussia Dortmund: Gerücht war schon kalt – jetzt taucht dieser Name wieder auf

Sebastian Kehl hat bei Borussia Dortmund mit der Verpflichtung von Jobe Bellingham kürzlich einen spektakulären Neuzugang präsentiert. Der junge Engländer, für den der BVB über 30 Millionen Euro gezahlt hat, sorgt bei den Fans für große Begeisterung.

Doch diese Investition hat die Klubkasse von Borussia Dortmund nahezu geleert. Trotz begrenzter Mittel tauchen weiterhin Spekulationen um mögliche Transfers auf – und ein Name sorgt nun für Überraschung.

Borussia Dortmund: Überraschungstransfer geplant?

Eigentlich schien die Torwartposition beim BVB gefestigt. Mit Gregor Kobel hat Dortmund eine starke und zuverlässige Nummer eins, während Torwarttalent Diant Ramaj nach seiner Leihe zum Kader zurückkehren soll.

Dennoch tauchte plötzlich der Name Senne Lammens wieder in den Gerüchten auf. Der 21-jährige Keeper von Royal Antwerpen galt bereits im Winter als Kandidat für Borussia Dortmund, doch das Interesse schien abgekühlt – bis jetzt. Laut dem französischen Portal „les Transfers“ soll Dortmund weiterhin an einer Verpflichtung von Lammens interessiert sein.

Lammens als potenzieller Ersatz für Gregor Kobel

Der junge Belgier, dessen Vertrag bei Royal Antwerpen noch bis 2027 läuft, wird auf eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro geschätzt. Ein Transfer könnte jedoch eng mit der Situation von Gregor Kobel verknüpft sein. Immer wieder gab es Spekulationen um einen möglichen Wechsel des Schweizer Torhüters.

Ein Abgang von Kobel würde den Weg für Lammens frei machen, doch derzeit erscheint solch ein Szenario unwahrscheinlich. Obwohl immer wieder Gerüchte über Interessenten an Kobel kursieren, scheint es derzeit nichts Konkretes zu geben. Somit bleibt das Interesse an Lammens vorerst wohl kühl. Sollte jedoch Bewegung in die Personalie Kobel kommen, könnte der Wechsel von Lammens schnell wieder aktuell werden.