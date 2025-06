Borussia Dortmund: Hammer-Detail bekannt! So lockte Kovac Bellingham zum BVB

Seit Dienstag (10. Juni) ist es offiziell: Jobe Bellingham wechselt zu Borussia Dortmund und unterschreibt beim Revierklub einen Vertrag bis 2030. Damit tütet Schwarz-gelb den ersten Königstransfer des Sommers ein.

Am Ende darf man sich bei Borussia Dortmund für diesen Transfer-Coup wohl mächtig auf die Schulter klopfen, schließlich setzte man sich im Rennen um Bellingham gegen namhafte Konkurrenz durch. Nun sorgt ein Bericht für Aufsehen. So lockt Niko Kovac das Super-Talent zum BVB!

Borussia Dortmund: Kovac schreibt Brief an Bellingham

Eintracht Frankfurt oder auch RB Leipzig. Gleich zwei klangvolle Namen, gegen die sich Schwarz-gelb durchsetzen konnte. Dabei galt vor allem die SGE lange als Favorit auf einen Transfer von Bellingham. Am Ende machte wohl der persönliche Heimatbesuch von Hans-Joachim Watzke beim Youngster den Unterschied. Doch es war demnach nicht nur der langjährige BVB-Boss, der Bellingham den entscheidenden Kniff gab.

So soll nicht nur Watzkes Vertrauter Jan-Henrik Gruszecki sowie ein vorgefertigtes BVB-Trikot für Bellingham mit nach England geflogen sein, sondern auch ein selbst geschriebener Brief von Kovac an den Spieler. Darin heißt es: „Lieber Jobe, nach unserem letzten Treffen bin ich mehr denn je überzeugt. Ich möchte, dass du dieses Hemd trägst. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir gemeinsam die nächste Stufe erreichen können. Wir wollen dich hier haben.“

Bellingham vor Debüt bei Klub-WM

Worte, die beim Youngster offenbar Wirkung gezeigt haben. Auf diese Weise sollen die letzten Zweifel an einem Wechsel nach Dortmund ausgeräumt worden sein. Nur wenig später folgten die ersten Meldungen, nach denen sich Bellingham nun doch für den Schritt zum BVB entschieden habe.

Viel Zeit zur Eingewöhnung wird der Mittelfeldakteur im Ruhrpott allerdings nicht haben. Schon am Freitag (13. Juni) geht es für den 19-Jährigen und seine neuen Teamkollegen in die USA. Die Klub-WM steht auf dem Programm.