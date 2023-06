FC Schalke 04: Transfer geplatzt! ER entscheidet sich gegen S04

Immer wieder wurde der FC Schalke 04 mit Finn Dahmen in Verbindung gebracht, jetzt müssen sich die Königsblauen von einem Transfer verabschieden. Der Keeper wird nicht nach Gelsenkirchen wechseln, das steht jetzt auch offiziell fest.

Statt für einen Wechsel zum FC Schalke 04 hat sich Finn Dahmen für einen Transfer zum FC Augsburg entschieden. Das gab der Klub am Donnerstag (01. Juni) bekannt.

FC Schalke 04: Wunschspieler Dahmen geht nach Augsburg

Beim FSV Mainz 05 kam Finn Dahmen einfach nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. Deswegen stand schon länger fest: Der 25-Jährige wird die Mainzer am Saisonende ablösefrei verlassen und eine neue Herausforderung suchen.

+++ FC Schalke 04: Ex-Reis-Schützling will wechseln – wäre ER einer für S04? +++

Lange mit in der Verlosung war auch der FC Schalke 04. Noch im März berichtet das Portal „Transfermarkt.de“, dass die Königsblauen sich neben PSV Eindhoven, Hertha BSC und dem FC Augsburg unter den Interessenten befinden und sogar Gespräche geführt haben. Inzwischen ist klar: Der FC Augsburg hat das Rennen um Finn Dahmen gemacht.

Finn Dahmen wechselt zum FC Augsburg. Foto: IMAGO/osnapix

„Nach einer langen und schönen Zeit in Mainz möchte ich für mich den nächsten Schritt gehen. Ich möchte weiter Spielpraxis sammeln und mich in einem Bundesligaverein als Nummer 1 im Tor etablieren“, wird Dahmen in einer Pressemitteilung des FC Augsburg zitiert. Dahmen wird bei Augsburg den scheidenden Keeper Rafal Gikiewicz ersetzen.

Wie plant Schalke?

Beim FC Schalke 04 hätte er sich vermutlich dem Duell mit Ralf Fährmann stellen müssen. Und noch viel entscheidender: Schalke spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Das könnte bei seiner Entscheidung ebenfalls ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Ob Schalke in diesem Sommer überhaupt auf der Torhüter-Position aktiv wird, ist noch nicht klar. Ralf Fährmann hat sich als Nummer eins etabliert. Mit Justin Heekeren kehrt zudem ein junges Torwart-Talent nach langer Verletzung zurück.