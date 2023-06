FC Schalke 04: Ex-Reis-Schützling will wechseln – wäre ER einer für S04?

Beim FC Schalke 04 wird es in diesem Sommer den nächsten Umbruch geben. Zahlreiche Spieler gehen, viele neue Akteure müssen verpflichtet werden. Bislang klärt S04 nur die Situationen der aktuellen Kicker, auf Neuverpflichtungen warten die Fans noch.

Eine Alternative für den FC Schalke 04 könnte sich nun beim Revier-Rivalen VfL Bochum ergeben. Ein früherer Schützling von Thomas Reis möchte im Sommer den Verein wechseln, Schalke könnte eine Option sein. Die Rede ist von Gerrit Holtmann.

FC Schalke 04: Holtmann will wechseln – S04 eine Option?

Er kennt Thomas Reis, weiß, wie man mit ihm in die Bundesliga aufsteigt, und er sucht nach einer neuen Herausforderung: Gerrit Holtmann bringt vieles mit, dass dem FC Schalke 04 gut zu Gesicht stehen würde.

2020 holte Reis Holtmann zum VfL Bochum. Unter ihm war er dort gesetzt, absolvierte in seiner ersten Saison 30 Spiele, erzielte vier Tore und sechs Vorlage – es folgte der Aufstieg in die Bundesliga und auch eine Liga höher durfte Holtmann regelmäßig unter Reis an. Am Saisonende standen 29 Einsätze, fünf Tore und sechs Vorlagen zu Buche.

Zuletzt kam er nun beim VfL Bochum unter Trainer Thomas Letsch aber nur noch unregelmäßig zum Einsatz, stand nur vier Mal in der Startelf. Seinen Stammplatz hat Holtmann verloren. Deshalb soll er nun laut „WAZ“ beim Verein seinen Wechselwunsch hinterlegt haben.

Holtmann könnte passen – nur kann S04 ihn bezahlen?

Ein Angreifer wie Holtmann würde dem FC Schalke 04 in der kommenden Spielzeit sicher gut zu Gesicht stehen. Er kommt über die Außenbahn, ist schnell und abschlussstark. Hinzu kommt, dass Trainer Thomas Reis und Holtmann sich genau kennen. Eine Eingewöhnungszeit bräuchte er wohl nicht.

Knackpunkt könnte allerdings die Ablösesumme werden. Holtmann besitzt beim VfL Bochum noch einen Vertrag bis 2025. Sein Marktwert wird vom Portal Transfermarkt.de auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Das könnte für die Schalker zu teuer sein.