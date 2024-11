Ex-Schalke-Juwel Kutucu geht drastischen Schritt – bahnt sich ein Karriere-Hammer an?

Beim FC Schalke 04 wollte ihm der Durchbruch nicht gelingen – in der Türkei ist er nun endlich gelungen. Wie so oft schauen die S04-Fans auf ein Eigengewächs und denken sich: Hätte das nicht auch bei uns klappen können?

In der Süper Lig läuft es nach Maß, nun lässt das Ex-Talent des FC Schalke 04 plötzlich aufhorchen. Plant Kutucu trotz seines langfristigen Vertrags den nächsten Karriereschritt?

Ex-Schalke-Talent Ahmed Kutucu sorgt für Aufsehen

Wechselt ein Fußballprofi seinen Berater, sorgt das stets für Aufsehen. Denn nicht selten hat das mit einem Wechselwunsch zu tun. Nun hat auch Ahmed Kutucu seinen Agenten getauscht. Die Hintergründe? Nicht kommuniziert.

Lange Jahre war Kutucu von Ersin Akan und seiner Hamburger Agentur „EMG Mundial Sports Media“ betreut worden. Dort sind auch Stars wie Marc Cucurella, Atakan Karazor oder Marvin Ducksch unter Vertrag. Nun aber erfolgte der Wechsel. Wie der türkische Ex-Profi Serdar Özkan verkündete, ist der 24-jährige Ex-Schalker fortan bei seiner Agentur „We4You“.

Abschied trotz Durchbruch?

Die ist erst wenige Wochen alt, hat sich aber schon einige türkische Profi geangelt. Ahmed Kutucu ist der neuste Coup. Doch was hat es mit dem Wechsel auf sich? Klar ist: Mit seinen Erfolgen und seiner Quote bei Eyüpspor hat sich das einstige Knallenschmiede-Talent in den Fokus einiger Klubs gespielt. Dort gilt sein Vertrag zwar noch bis 2027 – was einen Wechsel jedoch nicht grundsätzlich verhindert.

Mit 14 Toren in 21 Spielen hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg, lieferte in der Süper Lig nun bereits zehn Scorerpunkte in den ersten zwölf Spielen. Das Ergebnis: Eyüpspor ist DAS Überraschungsteam der bisherigen Saison und derzeit sogar auf Europapokal-Kurs. Nach Enttäuschungen beim FC Schalke 04, bei Basaksehir und Sandhausen hat Kutucu sein Glück gefunden. Peilt der gebürtige Gelsenkirchener jetzt den nächsten Karrieresprung an?

Erst kürzlich gestand Kutucu gegenüber DER WESTEN: „Ich liebe Schalke. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe elf Jahre dort verbracht, fast die komplette Jugendzeit. Ich würde gerne noch einmal vor diesen Fans spielen.“ Hier mehr.