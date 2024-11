FC Schalke 04: Ex-Juwel gelingt der Durchbruch – steht jetzt ein Hammer bevor?

Aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 haben viele Talente den Weg zu den Profis geschafft und sich dort auch etabliert. Beispiele dafür gibt es viele: Manuel Neuer, Julian Draxler oder Leroy Sane. Allerdings gibt es auch junge Spieler, die woanders den Durchbruch geschafft haben.

Einer davon ist Ahmed Kutucu. Der gebürtige Gelsenkirchener spielte in den Jugendteams des FC Schalke 04 und war sogar lange bei den Profis. Anschließend verkaufte ihn der S04, da der Revierklub nicht mehr mit ihm plante. Nun blüht Kutucu richtig auf. Auch die Schalker schauen genau hin, denn in seiner Karriere könnte sich ein Hammer anbahnen.

FC Schalke 04: Ex-Talent Kutucu dreht auf

Als Kutucu beim FC Schalke 04 sein Debüt feierte, waren die Hoffnungen groß, dass er einer für die Zukunft wird. Doch der Stürmer schaffte es nicht, den Erwartungen gerecht zu werden. 2021 war seine Zeit bei S04 beendet. Den Angreifer zog es in die Heimat seiner Eltern, in die Türkei.

Bei Basaksehir Istanbul wurde Kutucu allerdings auch nicht glücklich. Im Sommer 2023 zog es ihn zum damaligen Zweitligisten Eyüpspor. Ab hier fing dann der Ex-S04-Spieler richtig an zu treffen. Dank seiner 14 Tore und vier Vorlagen stieg der Klub in die erste türkische Liga auf.

Und wer dachte, dass Kutucu in der Türkei nur ein One-Season-Wonder sei, der irrt sich. Auch in der aktuellen Spielzeit überragt der 24-Jährige: fünf Tore und fünf Assists in 12 Partien. Aufsteiger Eyüpspor steht auf einem sensationellen vierten Platz in der Süper Lig.

Folgt bald der große Schritt?

Man kann sagen, dass Kutucu der Durchbruch endlich gelungen ist. Das werden ihm auch viele Fans des FC Schalke 04 gönnen, die die Karriere des Ex-Knappenschmiede-Talents weiterhin verfolgen. Nun könnte der nächste große Schritt in seiner Karriere folgen. Wenn Kutucu weiterhin so sicher trifft, könnten Klubs anklopfen, die international spielen. Das wäre dann sowohl in der Türkei, als auch in anderen Ligen der Fall.

Und wie sieht es mit einer Schalke-Rückkehr aus? Im Interview mit DER WESTEN erklärte Kutucu im vergangenen Jahr, dass er davon träumt, irgendwann wieder für den S04 aufzulaufen: „Ich liebe den Verein. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe elf Jahre dort verbracht, fast die komplette Jugendzeit. Ich würde gerne noch einmal vor diesen Fans spielen.“

Dafür müssten die Gelsenkirchener allerdings wieder in der Bundesliga spielen. Bei Eyüpspor hat Kutucu noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Je begehrter er sich macht, desto früher könnte sein Abgang folgen.