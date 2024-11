FC Schalke 04: Fimpel-Schachzug geht voll auf – ER lässt die ganze 2. Liga staunen

Die Saison des FC Schalke 04 lief bisher mehr als enttäuschend. Es gibt aber auch einige Lichtblicke. Bereits während der ersten Abstiegssaison 2020/21 trumpften einige Talente aus der Knappenschmiede plötzlich auf. So ist es auch dieses Mal wieder der Fall.

Als Jakob Fimpel kurz Interimstrainer des FC Schalke 04 war, sorgte er für die eine oder andere Überraschung. Ein Schachzug des U23-Coaches ging voll auf: Max Grüger. Der Youngster begeistert nicht nur den S04.

FC Schalke 04: Fimpel sei Dank! Juwel glänzt

Er spielt mit 19 Jahren so, als würde er schon seit Ewigkeiten für die Profis des FC Schalke 04 auflaufen. Max Grüger ist bislang DIE Entdeckung der Saison beim Revierklub. Vorher kam der gebürtige Gelsenkirchener bisher nur in Testspielen zum Einsatz und durfte bei den Profis mittrainieren. Aber als Jakob Fimpel für zwei Spiele der neue Trainer wurde, änderte sich alles.

Grüger durfte gegen Münster direkt von Beginn an ran und spielte die 90 Minuten durch. Der Youngster zeigte bei seinem Debüt eine mehr als nur ordentliche Leistung und wurde dementsprechend auch von den Fans gefeiert. Auch Neu-Coach Kees van Wonderen setzte weiter auf das Talent, das aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist.

Bei der mehr als nur bitteren 3:4-Pleite gegen Greuther Fürth konnte Grüger dann sogar seinen ersten Profitreffer im S04-Trikot bejubeln. Ein ganz besonderer Moment für das Eigengewächs.

Grüger blüht immer mehr auf

Aber auch sonst zeigt Grüger, warum er in dieser bislang enttäuschenden Schalker Mannschaft zurecht Stammspieler ist. In seinen sechs Pflichtspielen für den FC Schalke 04 hatte er eine Passquote von 90 Prozent. Zudem gehört er stets zu den lauffreudigsten Spielern auf dem Platz. Gegen Regensburg lief Grüger mit elf Kilometern am meisten.

Die Königsblauen dürfen sich freuen, dass es endlich wieder ein Talent aus der Knappenschmiede geschafft hat und obendrein auch noch zur Stammelf gehört. Gleiches gilt aber auch für Taylan Bulut, der immerhin schon zehn Pflichtpartien für die Profis absolvier hat.

Das macht aber auch beide Talente heiß begehrt. Sowohl Grüger als auch Bulut haben nur noch Vertrag bis Sommer 2026. Die S04-Bosse wollen daher schnell verlängern, damit die Eigengewächse noch lange im Verein bleiben.