Schalke 04: Fimpel-Premiere geglückt! Sylla trifft, doch ER wird zum gefeierten Star

Großer Jubel beim FC Schalke 04! Eine Woche nach der Darmstadt-Blamage und dem Aus von Karel Geraerts gelingt unter Interimscoach Jakob Fimpel die sportliche Wende. Die Königsblauen holen trotz 0:1-Rückstand noch drei Punkte aus Münster.

Moussa Sylla sorgte mit einem Doppelpack dafür, dass die knapp 2.000 mitgereisten Fans des FC Schalke 04 glücklich nach Hause fahren konnten. Doch der gefeierte Star wird ein Youngster, der sein Profidebüt feierte.

Schalke 04: Fimpel-Premiere geglückt!

Jetzt ist großes Aufatmen angesagt! Eine einmal mehr unruhige und turbulente Woche liegt hinter Schalke 04. Nach der 3:5-Pleite gegen Darmstadt wurde Karel Geraerts freigestellt. Interimstrainer Jakob Fimpel übernahm und soll die Mannschaft für die Partie gegen Preußen Münster und Hertha BSC trainieren.

Gleich bei seiner Premiere darf S04 wieder jubeln. Gegen Münster holte Königsblau drei wichtige Punkte und beendete damit die Sieglos-Serie. Fünf Spiele in Folge konnte Schalke in der 2. Bundesliga nicht gewinnen.

Auch gegen Münster sah es nach dem Seitenwechsel nach einer weiteren Pleite aus. In der 2. Halbzeit kassierte S04 nämlich den frühen Gegentreffer, konnte sich dann aber davon erholen. Moussa Sylla erzielte zunächst den Ausgleich und brachte die Gelsenkirchener nur wenig später mit 2:1 in Führung.

Grüger von Fans gefeiert

Doch bei den Fans des FC Schalke 04 wurde ein anderer Spieler gefeiert: Max Grüger. Der Youngster stand völlig überraschend in der Startelf und feierte damit gleichzeitig auch sein Profidebüt. Jakob Fimpel kennt den Mittelfeldspieler seit Jahren und wollte ihm jetzt die große Chance geben, sich zu beweisen. Eine Entscheidung, die sich auszahlte.

Dass Grüger gerade einmal 19 Jahre alt ist, merkte man ihm überhaupt nicht an. An der Seite von Ron Schallenberg zeigte das Talent eine souveräne und abgeklärte Leistung. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive war der gebürtige Gelsenkirchener immer wieder auffällig geworden. Die 90 Minuten spielte das Juwel dann auch durch.

„Wow, was für ein Spiel von Grüger. Der soll 19 Jahre alt sein?“, „Grüger richtig stark bisher. Schade, dass er bisher nicht so viel Spielzeit bekommen hat“ und „Bitte mehr Einsätze für Grüger“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken. Neben den drei Punkten darf sich Schalke also auch auf ein hoffnungsvolles Talent freuen.