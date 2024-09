Münster – Schalke: Irres Gerücht vor Spiel! Überrascht Manga mit DIESER Verpflichtung?

Erstes Spiel nach der Trennung von Karel Geraerts! Der FC Schalke 04 bekommt es am 7. Spieltag der 2. Bundesliga mit Aufsteiger Preußen Münster (28. September, 20.30 Uhr) zu tun. Interimstrainer Jakob Fimpel übernimmt die Verantwortung bei den Königsblauen.

Währenddessen läuft die Trainersuche beim FC Schalke 04 weiter. Kaderplaner Ben Manga und Matthias Tillmann wollen vor der Länderspielpause den neuen Trainer präsentieren. Vor der Partie gegen Münster sorgt jetzt ein irres Gerücht für mächtig Aufregung.

Münster – Schalke: Irres Gerücht vor Spiel

Seit sich der FC Schalke 04 von Karel Geraerts getrennt hat, brodelt die Gerüchteküche. Wer wird der neue Trainer der Königsblauen? Für die Partie bei Preußen Münster wird U23-Coach Jakob Fimpel auf der Trainerbank sitzen. Doch die Bosse wollen einen neuen Coach präsentieren.

Auch interessant: FC Schalke 04: Krise, Chaos, Unruhe – doch DIESER Anblick lässt S04-Fans vor Freude strahlen

Raul gilt bei den Verantwortlichen als Wunschkandidat. Allerdings ist eine Verpflichtung der Klub-Legende eher unwahrscheinlich. Daher läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Jetzt sorgt vor dem Spiel gegen Münster ein Gerücht aus der Türkei für mächtig Aufregung.

Wie der hochrenommierte Sportkommentator Ersin Düzen berichtet, soll sich der S04 mit Sergen Yalcin befassen. Die Türkei-Legende trainierte bislang mehrere türkische Klubs. Darunter auch Besiktas Istanbul. Seine letzte Station war bei Antalyaspor. Bislang feierte der Coach mit Besiktas eine türkische Meisterschaft und holte dort auch den Pokal.

Einen, den Yalcin aus der aktuellen Schalke-Mannschaft bestens kennt, ist Kenan Karaman. Der S04-Kapitän arbeitete nämlich einst bei Besiktas mit dem 51-Jährigen. Unter den Anhängern sorgt das Gerücht für mächtig Aufregung. Die Fans warten nämlich weiter gespannt darauf, dass der neue Cheftrainer endlich präsentiert wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Fokus wird aber erstmal auf die Partie in Münster liegen. Der Revierklub will nicht noch tiefer in die Krise rutschen. Bei einer weiteren Niederlage würde Königsblau im Tabellenkeller festhängen.