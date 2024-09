FC Schalke 04: Irre Enthüllung während der Trainer-Suche! Bundesliga-Legende packt aus

Beim FC Schalke 04 ist die Trainersuche im vollen Gange. Kaderplaner Ben Manga und CEO Matthias Tillmann wollen schon bald verkünden, wer der neue Coach der Königsblauen wird. Seit Tagen werden schon zahlreiche Namen mit dem Revierklub in Verbindung gebracht.

Mitten während der Trainersuche gibt es nun eine irre Enthüllung um den FC Schalke 04. Bundesliga-Legende Jorginho packt jetzt aus. Er wäre fast der neue Coach der Königsblauen geworden.

FC Schalke 04: Irre Enthüllung während der Trainer-Suche!

Er ist eine Legende beim FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Viele deutsche Fans kennen den Weltmeister von 1994 auch noch. Die Rede ist von Jorginho, der schon seit mehreren Jahren als Trainer aktiv ist. Der frühere Rechtsverteidiger wäre auch beinahe beim FC Schalke 04 vorgestellt worden.

Im vergangenen Jahr wurde nämlich Thomas Reis bei den Königsblauen entlassen. Wenig später hat Schalke Karel Geraerts als neuen Cheftrainer präsentiert. Jorginho verrät gegenüber der „TZ“ nun, dass er fast beim Revierklub gelandet wäre.

„Reiner Calmund hat mich bei Schalke vorgeschlagen. Aber der Präsident hat sich für den belgischen Trainer Karel Geraerts entschieden“, sagte der Brasilianer. Auch wenn Jorginho rein gar nichts mit den Knappen am Hut hat, leidet er mit dem großen Traditionsklub: „Es ist wirklich schade zu sehen, dass Schalke in der Zweiten Bundesliga so weit hinten ist.“

S04 sucht wieder einen neuen Trainer

Der Grund, weshalb der FC Schalke 04 in der Tabelle so weit hinten steht, ist der katastrophale Saisonstart. Deshalb musste Geraerts auch seine Koffer packen. Mittlerweile suchen die Gelsenkirchener wieder nach einem neuen Coach. Jorginho spielte bislang in den Planungen der S04-Bosse keine Rolle. Seit einigen Monaten ist der 60-Jährige in seiner Heimat beim Coritiba FC unter Vertrag.

Auf Schalke indes ist die Trainersuche im vollen Gange. Ein Name, der mittlerweile immer wieder konkreter wird, ist Raul. Neben der Klub-Legende hat sich jetzt auch ein Ex-S04-Star dem Verein angeboten. Er will an der Seite des Spaniers arbeiten.