FC Schalke 04: Ex-Star träumt von S04-Rückkehr – „Ich liebe den Verein“

Aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 schaffen es viele Talente bis hin zu den Profis und können sich dann dort auch in der ersten Mannschaft etablieren. Allerdings gibt es auch Juwele, die einen anderen Schritt wagen und ein neues Abenteuer beginnen wollen.

So erging es auch Ahmed Kutucu, der den FC Schalke 04 im Sommer 2021 nach zehn Jahren verließ. Im Interview mit DER WESTEN blickt der Stürmer auf seinen Abgang bei den Königsblauen zurück und träumt von einer Rückkehr.

FC Schalke 04: Kutucu blickt auf S04-Zeit zurück

Beim FC Schalke 04 galt er als hoffnungsvolles Talent, allerdings ist Ahmed Kutucu der ganz große Durchbruch nicht gelungen. In der Saison 2018/19 gab der damals 18-jährige Gelsenkirchener sein Debüt im S04-Dress. 52 Spiele, sechs Tore und vier Vorlagen lautet die Bilanz des Angreifers, ehe er nach der Abstiegssaison im Sommer 2021 den Verein verlässt.

„Für mich war es sehr schwierig, weil Gelsenkirchen auch meine Heimat ist. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und auch der Verein: Elf Jahre sind nicht wenig, deshalb ist es mir sehr schwergefallen, von dort wegzugehen“, blickt Kutucu im Interview mit DER WESTEN zurück.

Ahmed Kutucu debütierte für den FC Schalke 04 und verließ den Klub 2021. Foto: IMAGO / Team 2

Nachdem er zuvor noch an den niederländischen Klub Heracles Almelo verliehen worden war, ging es für den Offensivspieler in die Türkei. Basaksehir Istanbul nahm ihn unter Vertrag. Dort hatten hartnäckige Verletzungen allerdings einen guten Start verhindert.

Ex-Talent Kutucu träumt von Rückkehr

Hinzu kam auch noch ein Trainerwechsel und er bekam viel weniger Spielzeit. Deshalb wurde Kutucu an Zweitligist SV Sandhausen verliehen. Als im vergangenen Sommer die Leihe endete, holte ihn der SVS gleich direkt für eine weitere Saison zurück.

Mehr News für dich:

„Ich kenne schon ein paar Ecken in- und auswendig. Die Mannschaft ist super. Wir haben eine tolle Atmosphäre. Das Trainerteam, die sportliche Leitung und der Präsident. Alles passt. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, eine weitere Saison hier zu verbringen“, erklärt der 22-Jährige. Mit den Kurpfälzern hat er ein ganz klares Ziel: „Wir arbeiten hier im Trainingslager sehr hart und werden uns dann in jedem Spiel reinbeißen müssen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen – so wie letzte Saison, weil wir eine echt gute Mannschaft haben und einen sehr guten Teamgeist.“

Ex-Schalke-Star Ahmed Kutucu ist derzeit bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag und an Sandhausen verliehen worden. Dort will er den Klassenerhalt schaffen. Foto: IMAGO / foto2press

Als Kutucu im Interview zu einer möglichen Rückkehr zum FC Schalke 04 befragt wird, strahlen seine Augen: „Natürlich. Ich liebe den Verein. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe elf Jahre dort verbracht, fast die komplette Jugendzeit. Ich würde gerne noch einmal vor diesen Fans spielen.“ Allerdings geht es im Sommer erst einmal zurück nach Istanbul, wo er bei Basaksehir noch einen Vertrag bis 2026 hat.