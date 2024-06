FC Schalke 04: Geht jetzt alles schnell? Wildes Gerücht aus Portugal sorgt für Aufregung

Seitdem Ben Manga Kaderplaner beim FC Schalke 04 ist, ist die Euphorie bei den königsblauen Anhängern groß. Mit ihm hoffen die Fans auf spektakuläre Transfers aus europäischen Ligen.

Passend dazu scheint der FC Schalke 04 wohl in Portugal fündig geworden zu sein. Laut eines Berichts soll der Revierklub sich einen Flügelflitzer geschnappt haben. Der Wechsel steht unmittelbar bevor.

FC Schalke 04: Geht jetzt alles schnell?

Was den Fans des FC Schalke 04 freut: Der Blick von Kaderplaner Ben Manga und den zahlreichen Scouts geht weit über die Landesgrenzen hinaus. Schließlich sollen nicht nur Spieler aus Deutschland verpflichtet werden. Das könnte jetzt nach Adrian Gantenbein (Schweiz) der nächste Fall sein.

Auch interessant: FC Schalke 04: Jetzt ist das passiert, wovor sich die Fans gefürchtet haben – „Ich heule“

Wie die portugiesische Zeitung „Record“ berichtet, befindet sich der FC Schalke in fortgeschrittenen Gesprächen mit Tiago Ferreira, der den Top-Klub Sporting Lissabon ein Jahr vor Vertragsende verlassen könnte.

Beim portugiesischen Meister kam Ferreira in der abgelaufenen Saison lediglich zu einem Kurzeinsatz in der Europa League, war die meiste Zeit für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf dem Platz. Der Linksaußen soll deshalb verkauft werden, um noch ein bisschen Ablöse zu kassieren.

Ferreira folgt S04 auf Instagram

So soll im Gespräch ein günstiger Transfer sein. Bedeutet für den FC Schalke 04, dass keine zu hohe Ablöse für den 22-Jährigen fällig wäre. Allerdings würde Sporting Lissabon bei einem weiteren Verkauf des Portugiesen 50 Prozent der Ablöse kassieren. Eine relativ hohe Weiterverkaufsbeteiligung. Ob die Knappen da zu stimmen werden?

Mehr Nachrichten für dich:

Auf Instagram folgt Ferreira bereits dem FC Schalke. In den meisten Fällen bedeutet das, dass ein Transfer schon so gut wie fix ist. Somit könnte der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet nach Adrian Gantenbein (FC Winterthur), Anton Donkor, Ron-Thorben Hoffmann (beide Eintracht Braunschweig), Janik Bachmann (Hansa Rostock) und Amin Younes (vereinslos) den nächsten Spieler verpflichten.