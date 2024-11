Schalke-Fans schießen Tränen in die Augen – warum wollte DAS einfach nicht gelingen?

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Talent hervorgebracht. Derzeit hat man mit Max Grüger und Taylan Bulut erneut zwei Eigengewächse im Kader, die schon jetzt zu den absoluten Leistungsträgern gehören.

Ein ehemaliges Juwel, das auf Schalke lange als großes Versprechen galt, konnte die hohen Erwartungen dagegen nie erfüllen. Den Revierklub hat er inzwischen verlassen – nun blüht er endlich auf. Alle S04-Fans dürften sich verdutzt die Augen reiben!

Ex-Schalke-Juwel Kutucu dreht in Süper Lig auf

27 Treffer und elf Torvorlagen in 48 Spielen: Die Zahlen von Ahmed Kutucu in der Schalker U19 lesen sich mehr als gut. Der Stürmer wurde schon früh als Zukunft im S04-Sturm gehandelt, der Durchbruch bei den Profis schien nur eine Frage der Zeit. Am Ende schaffte der gebürtige Gelsenkirchener den Sprung in die erste Mannschaft – doch wirklich angekommen ist er dort nie.

Mittlerweile spielt Kutucu in der Süper Lig bei Eyüpspor – und dort dreht der 24-Jährige so richtig auf. Seit seinem Wechsel zum Klub aus Istanbul im Sommer 2023 hat er in 34 Pflichtspielen ganze 19 Tore und neun Vorlagen erzielt. Eine starke Quote, die schon fast an seine Zeit in der Schalker U19 erinnert. Inzwischen ist Kutucu wieder fester Bestandteil der türkischen Nationalmannschaft, nachdem er dort im November 2019 sein Debüt feierte.

Kutucu-Wechsel nur eine Frage der Zeit?

Spielt Kutucu bei Eyüpspor weiter groß auf, dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, bis die ersten Top-Klubs beim Stürmer anklopfen werden. Zwar belegt Eyüspor derzeit sensationell den vierten Tabellenplatz der Süper Lig, allerdings erscheint es derzeit doch fraglich, ob man diesen auf Dauer halten kann.

Zu seinem Jugendverein wird es Ahmed Kutucu dagegen in naher Zukunft wohl nicht ziehen. Denn auf Schalke heißt die bittere Realität derzeit: Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga.