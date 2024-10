Schalke 04 wollte ihn nicht mehr – jetzt versetzt er die ganze Liga in Staunen

In den vergangenen Jahren hatte Schalke 04 eine Reihe von eigenen Top-Talenten, die sich bei Königsblau selbst nicht durchsetzen konnten, bei anderen Vereinen dann jedoch groß aufgespielt haben. Akteure wie Ahmed Kutucu oder Levent Mercan sind nur zwei Beispiele dafür.

Ein weiterer Spieler, den die Fans von Schalke 04 derzeit wohl noch gerne am Berger Feld sehen würden, ist Can Bozdogan. Der Mittelfeldakteur stand vier Jahre bei S04 unter Vertrag, erlebte die desaströse Abstiegssaison 2021/22 mit und bekam anschließend nicht mehr wirklich eine Chance.

Schalke 04: Ex-Star Bozdogan sorgt für Furore

Im Nachhinein dürften sie viele Fans des Pottklubs darüber ärgern. Denn in seiner Zeit nach dem S04-Abgang hat er immer wieder unter Beweis gestellt, dass er – allen voran für Liga zwei – ein Unterschiedsspieler hätte sein können. Dies zeigt er nun beim FC Utrecht, wo er seit 2022 spielt.

Zunächst wurde der Mittelfeldakteur zum Eredivisie-Klub ausgeliehen, ein Jahr später dann für knapp eine Million Euro fest verpflichtet. Seither hat er sich enorm weiter entwickelt und ist zu einem echten Leistungsträger für die Niederländer gereift.

In der laufenden Saison stand er in jedem Spiel auf dem Platz und lieferte bereits Torbeteiligungen. Damit hat der Ex-Schalker durchaus einen großen Anteil am derzeitigen Erfolg: Utrecht ist noch ungeschlagen, konnte unter anderem gegen Twente Enschede gewinnen und liegt derzeit auf Platz zwei. In den vergangenen drei Jahren belegte Utrecht am Ende der Saison jeweils den siebten Platz. Es scheint, als könnte es in diesem Jahr höher hinaus gehen.

S04 darf auf Geldregen hoffen

Auf der einen Seite dürfte sich S04 durchaus ärgern, dem 23-Jährigen nicht mehr Vertrauen und Geduld gegeben zu haben. Auf der anderen Seite wird man wohl hoffen, dass sich die Entwicklung von Bozdogan weiter fortsetzt. Denn Königsblau hat sich bei dem Verkauf an den FC Utrecht eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von satten 25 Prozent sichern können.

Sollte Bozdogan in den kommenden Jahren also wechseln, könnte für S04 noch der ein oder andere Euro herausspringen. Laut „Transfermarkt.de“ liegt sein Marktwert bei rund fünf Millionen Euro. Sollte Bozdogan den FC Utrecht also in absehbarer Zukunft verlassen, wird ein Teil der Ablöse auf das Konto des Zweitligisten fließen.