FC Schalke 04: Star bereitet Fans große Sorgen – was ist mit ihm los?

Der FC Schalke 04 scheint auch in dieser Spielzeit nicht zur Ruhe zu kommen. Nach dem radikalen Umbruch im Sommertransferfenster läuft es zu Saisonbeginn alles Andere als gut. Dazu kommen die Freistellungen von Marc Wilmots und Karel Geraerts.

Bei aller Unruhe kommt der jüngste Auswärtssieg in Münster dem FC Schalke 04 gerade recht. Und dennoch zeigte sich auch dort: Die Mannschaft spielt derzeit keinen guten Fußball. Besonders ein Spieler bereitet den Fans große Sorgen!

FC Schalke 04: Kapitän Karaman im Formtief

Die Saison startete für Kenan Karaman so, wie die Vorherige aufgehört hatte. Im Vorjahr kam der 30-Jährige auf starke 14 Tore und neun Vorlagen – kein Wunder, dass der frühere türkische Nationalspieler Begehrlichkeiten weckte. Doch Karaman blieb, unterzeichnete einen neuen Vertrag und bekam schlussendlich sogar die Kapitänsbinde. Doch nach einem starken Saisonstart hat sich das Blatt inzwischen gewendet.

Auch interessant: Schalke 04: Dicke Überraschung bahnt sich an – geht jetzt alles ganz schnell?

Denn nach insgesamt sechs Scorerpunkten aus den ersten fünf Pflichtspielen zeigt die Formkurve des Schalker Spielführers mittlerweile nach unten. In den letzten drei Spielen blieb Karaman blass, insbesondere beim jüngsten Auftritt in Münster. Großen Anteil am Auswärtserfolg seiner Mannschaft hatte er nicht, fiel stattdessen durch einige Ballverluste auf.

Schalke braucht Karaman in Top-Form

Interimstrainer Fimpel sollte nun daran gelegen sein, seinen Kapitän wieder in die richtige Spur zu bringen. Denn das anstehende Programm meint es nicht gerade gut mit dem S04: Hertha BSC Berlin, Hannover 96, Greuther Fürth (Liga) und FC Augsburg (Pokal) heißen die kommenden Gegner von Königsblau.

Gegen diese Kaliber braucht der FC Schalke 04 einen Kenan Karaman in Top-Verfassung. Sollte er wieder zu dieser zurückfinden, könnte er seine Mannschaft im Alleingang zurück in ruhigere Gewässer führen