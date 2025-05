Ex-Schalke-Juwel feiert historischen Aufstieg – beim S04 bekam er keine Chance

Die Fans des FC Schalke 04 müssen sich mit mindestens einem weiteren Jahr der Zweitklassigkeit begnügen. Keine Neuigkeit, dennoch bittere Realität für den Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet. Für einen ehemaligen Schalker läuft es dagegen aktuell deutlich besser.

So viel besser, dass an diesem Wochenende ein historischer Aufstieg in die erste italienische Liga gefeiert werden konnte. Genau das, wovon viele königsblaue Fans in Deutschland aktuell nur träumen können. Denn der Pisa Sporting Club darf nach Jahrzehnten im Unterhaus kommende Saison endlich wieder in der Serie A kicken – ein großer Schritt für den Traditionsverein. Hinter dem Erfolg steht eine echte Spieler-Legende. Und ein Ex-Juwel des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Ex-Juwel Stammspieler bei Traditionsverein

Idrissa Toure konnte in Gelsenkirchen nie wirklich Fuß fassen. Er kam als großes Versprechen aus der U19 von RB Leipzig, schaffte es nicht über die zweite Mannschaft des S04 hinaus und zog nach nur einem halben Jahr nach Bremen weiter. Nun der große Erfolg in Pisa, an dem Toure maßgeblich beteiligt ist.

Schließlich bestritt er in dieser Saison 31 von 36 möglichen Partien für den Klub. Dabei steuerte er zehn Torbeteiligungen aus seiner Rolle im zentralen Mittelfeld bei. Seit Sonntag (04. Mai) steht nun der Aufstieg in die Serie A fest. 34 Jahren des Leidens beim italienischen Traditionsverein sind vorbei. Und neben Toure jubelt eine italienische Stürmer-Legende.

+++Auch spannend: Schalke zieht die Reißleine+++

Denn während sein Bruder Simone mit Inter Mailand um Meisterschaft und Champions League kämpft, feiert Filippo Inzaghi als Coach mit dem Pisa Sporting Club den langersehnten Aufstieg. Eine beachtliche Leistung in seiner ersten Saison dort und ein befreiender Moment für alle Pisa-Fans. Der Verein spielte zuletzt 1990/91 in der Serie A und rutsche zwischenzeitlich sogar in die vierte italienische Liga ab.

Toure jubelt in Pisa – Schalke bangt noch immer

Alle Schalker hoffen, dass ihrem blauweißen Traditionsklub nicht ein ähnliches Schicksal ereilt. Toure dürfte aktuell froh sein, dass ihn der eigene Karriereweg schnell aus Gelsenkirchen über Umwege nach Pisa gebracht hat.

Und während er dort mit Coach Inzaghi die Aufstiegsfeierlichkeiten einläutet, heißt es beim FC Schalke 04: Klassenerhalt sichern, neuen Trainer suchen und einen möglichen Kader-Umbruch im Sommer meistern. Keine leichten Aufgaben, vor denen die Verantwortlichen bei Königsblau aktuell stehen.