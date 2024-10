FC Schalke 04 verkündet die frohe Botschaft – darauf haben alle Fans gewartet

Länderspielpause: Für Fans des Klubfußballs eine trostlose Zeit. Zwei Wochen warten, bis der Herzensverein wieder spielt – so lange dauert es für die Fans des FC Schalke 04 diesmal glücklicherweise nicht.

Ein Testspiel unterbricht die Länderspielpause – und dann ist es auch noch der erste Auftritt des neuen Trainers Kees van Wonderen. Bislang war unklar, ob die königsblaue Anhängerschaft das Spiel auch ohne Reise in die Schweiz verfolgen kann. Nun hat der FC Schalke 04 gute Nachrichten für sie.

FC Schalke 04 zeigt Aarau-Test live

Am Samstag (17 Uhr) tritt der S04 gegen seinen Partnerverein aus der Schweiz an. Der Test gegen den FC Aarau ist schon lange vereinbart und verkündet. Doch alle Fans, die deshalb nicht extra in die Schweiz reisen wollen, mussten sich sorgen, von der Van-Wondern-Premiere nichts mitzubekommen.

Diese Sorge wurde ihnen nun genommen. Wenige Tage vor Anpfiff der Partie im Stadion Brügglifeld in Suhr verkündet Schalke die gute Nachricht: Das Testspiel bei Aarau wird im Livestream übertragen. Der S04 wird das Duell live und kostenlos über den eigenen Youtube-Kanal zeigen.

Testspiel wird live bei Youtube gestreamt

Nun warten alle gespannt auf das Debüt von Kees van Wonderen an der Seitenlinie des FC Schalke 04. Allzu viel wird sich angesichts von nur einer Trainingswoche unter dem Niederländer vielleicht nicht geändert haben. Doch womöglich gibt es bereits erste Offenbarungen über seinen Spielstil – und auch die ersten Personalentscheidungen werden heiß erwartet.

Der FC Aarau spielt in der Schweiz, wie der FC Schalke 04 in Deutschland, in der zweiten Liga, steht aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und wird trainiert vom Schweizer Brunello Iacopetta.