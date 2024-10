FC Schalke 04: Van Wonderen vor schwieriger Entscheidung – ist ER sein erstes Opfer?

Die Trainersuche hatte etwas gedauert, aber pünktlich zur Länderspielpause hat der FC Schalke 04 den neuen Coach präsentiert: Kees van Wonderen hat die Nachfolge von Karel Geraerts übernommen und ist der 15. Trainer seit 2011 bei S04.

Auf van Wonderen kommt viel Arbeit zu. In der Mannschaft funktioniert noch nicht alles, vor allem die Abwehr ist wackelig. Doch der neue Cheftrainer des FC Schalke 04 hat eine andere schwierige Entscheidung, die er treffen muss. Dabei könnte es auch den ersten Profi treffen.

FC Schalke 04: Van Wonderen vor schwieriger Entscheidung

19 Gegentore hat Justin Heekeren schon kassiert. Bei den meisten Treffern konnte die Nummer eins des FC Schalke 04 nur machtlos zu sehen. Doch ausgerechnet bei dem Spiel, bei dem der neue Trainer Kees van Wonderen in der Arena war, patzte der junge Keeper. Gegen Hertha BSC kam Michael Cuisance zum Abschluss und traf ins Tor. Der Ball rutschte unglücklich durch Heekerens Fäuste.

Ein klarer Fehler des Torhüters, weshalb Schalke in Rückstand geriet. Zwar konnten die Königsblauen das Spiel drehen, doch am Ende ging es mit einem 2:2-Unentschieden heraus. Heekeren hatte also nochmal Glück gehabt, dass es keine Niederlage wurde. Dennoch könnte das heftige Konsequenzen haben.

Denn nun ist van Wonderen da und der Niederländer könnte für den nächsten Torwart-Knall sorgen. Heekeren ist ohne Frage spielerisch stark, wirkt aber immer verunsicherter und macht zu viele Fehler. Muss er seinen Platz im Tor des FC Schalke räumen?

Heekeren oder Hoffmann im Tor?

Denn mit Ron-Thorben Hoffmann sitzt seit dem Saisonbeginn überraschend der Torwart auf der Bank, der eigentlich als die neue Nummer eins geholt wurde. Der Torhüter darf sich jetzt auf einen neuen Konkurrenzkampf beim FC Schalke 04 freuen und sich berechtigte Hoffnungen machen, sich gegen seinen jungen Konkurrenten durchsetzen zu können.

Was ebenfalls dafür sprechen könnte, dass Hoffmann der neue Stammkeeper wird: Ben Manga holte den Torhüter von Eintracht Braunschweig, doch Karel Geraerts sorgte für eine große Überraschung und entschied sich für Heekeren. Manga und van Wonderen kennen sich gut. Der neue Coach wird den Kaderplaner wohl kaum verärgern wollen, wie es sein Vorgänger gemacht hat.

Bereits im Testspiel am Samstag gegen den FC Aarau wird sich vermutlich schon zeigen, wie der neue Coach entscheiden wird. Macht er mit Heekeren weiter oder gibt es einen Torwartwechsel auf Schalke?