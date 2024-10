Schalke-Star packt über Neu-Trainer van Wonderen aus – „Immer schwer“

Seit Wochen wurde spekuliert, seit Sonntag (6. Oktober) steht der neue Trainer des FC Schalke fest: Kees van Wonderen übernimmt die Nachfolge von Karel Geraerts, der bei den Königsblauen von seinem Traineramt entbunden wurde.

Doch wer ist überhaupt Kees van Wonderen? Ein Name, den vermutlich bislang kaum ein Schalke-Fan je gehört hat. Derry John Murkin kennt seinen Landsmann bereits bestens aus seiner Zeit in den Niederlanden.

Schalke-Star packt über van Wonderen aus

Dass es kein ganz großer Name wird, war in den vergangenen Tagen klar geworden, als der FC Schalke 04 immer mehr Absagen kassierte. Ehemalige Superstars wie Raul und Fernando Torres wurden mit Königsblau in Verbindung gebracht. Am Ende ist es Kees van Wonderen geworden.

Der 55-Jährige dürfte nur den wenigsten Fußballfans bekannt sein, war zuletzt bis zum Sommer beim SC Heerenveen unter Vertrag. Nun soll er bei den Knappen die Wende einleiten, die zuletzt unter Interimscoach Jakob Fimpel vier Punkte aus den letzten zwei Partien holten.

Während ihn kaum ein S04-Fan kennt, weiß Derry John Murkin ganz gut, wer sein neuer Trainer ist. „Ich glaube, ich habe nie gegen ihn gewonnen. Es war immer sehr schwer gegen seine Mannschaften zu spielen. Ich habe gehört, dass er ein guter Trainer ist“, sagte der Abwehrspieler nach dem 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC.

„Es lässt klassisch holländisch spielen“

Bevor Murkin zum FC Schalke wechselte, spielte er jahrelang für den FC Volendam. Dort traf er auf van Wonderen, der neben Heerenveen auch die Go Ahead Eagles trainierte. Worauf können sich die S04-Stars und Fans einstellen? „Er lässt klassisch holländisch spielen, oft im 4-3-3-System mit offensiven Außenverteidigern. Seine Mannschaften legen Wert darauf, von hinten heraus Fußball zu spielen“, so Murkin weiter.

Der Fokus dürfte in erster Linie auf die Verteidigung gelegt werden. 19 Gegentore kassierte S04 in den ersten acht Liga-Partien. Das ist natürlich zu viel für den Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet. Unter van Wonderen soll sich das nun ändern.