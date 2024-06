FC Schalke 04 verkündet neue Partnerschaft – ausgerechnet ER fädelte den Deal ein

In Gelsenkirchen vergeht derzeit kein Tag ohne Vorkommnisse. Seit Mittwoch (26. Juni) befindet sich die Profimannschaft wieder im Training, die Vorbereitung auf die neue Spielzeit hat begonnen. Einige Transfers haben die Knappen schon getätigt.

Aber auch darüber hinaus stellt S04 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Am Freitag (28. Juni) verkündete der FC Schalke 04 den nächsten Kooperationspartner. Ausgerechnet Ex-Vorstand Peter Knäbel fädelte den Deal ein.

FC Schalke 04 kooperiert mit Aarau

Erst vor Kurzem hatte S04 eine Kooperation mit dem VVV Venlo verkündet. Ziel sei es, jungen Spielern den Sprung in die Profimannschaft zu vereinfachen, indem sie beim Partner-Klub Spielpraxis auf passendem Niveau sammeln und ihre Entwicklung vorantreiben können.

Dieses Kooperationsnetzwerk ist jetzt um einen Partner reicher. Auch mit dem Schweizer Verein FC Aarau schließt sich der FC Schalke 04 zusammen. Über die Ausbildung der Talente hinaus soll es zudem einen inhaltlichen Austausch der Verantwortlichen in verschiedenen Bereichen wie Scouting oder Business Intelligence geben.

Knäbel beteiligt

Ein etwas überraschendes Detail: Peter Knäbel arbeitete an dem Deal entscheidend mit. Er habe „maßgeblichen Anteil an der nun entstandenen Kooperation“ gehabt, heißt es in der Mitteilung. Knäbel war zunächst als Technischer Direktor und später als Sport-Vorstand für Königsblau aktiv.

Anfang des Jahres musste er seinen Posten jedoch räumen. Für ihn übernahm Matthias Tillmann. Ganz von Schalke getrennt ist Knäbel seitdem allerdings noch nicht. Bis Ende Juni steht er dem Klub als Berater zur Seite.

FC Schalke 04: Fans begeistert

Begeistert von der Partnerschaft zeigen sich die Fans. Viele sehen darin einen weiteren Schritt zurück zur seriösen Arbeit, die man auf Schalke in den vergangenen Jahren immer wieder vermisst hatte. „Sehr interessant, was wir da machen“, schreibt einer auf „X“.

„Es ist langsam unheimlich, wie viele gute Entscheidungen getroffen werden“, findet auch ein anderer. Und: „Die Arbeit gefällt mir viel zu gut, werde bald noch euphorisch.“ Beim FC Schalke 04 geht es offenbar wieder in die richtige Richtung.