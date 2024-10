Schalke 04: Van Wonderen hinterlässt Eindruck – „Wirklich begeistert“

Kees van Wonderen – so heißt der Mann, der Schalke 04 zurück in die Erfolgsspur bringen soll. Der Niederländer ist seit Sonntag (06. Oktober) offiziell neuer Schalke-Coach. Am Montag und Dienstag haben die Fans den neuen Coach bei zwei öffentlichen Trainingseinheiten näher kennenlernen können.

Seinen Namen dürften zuvor nicht allzu viele Fans gekannt haben, seine Spielidee und sein Konzept noch weniger. Umso spannender war es für die Fans, den neuen Trainer hautnah zu erleben. Dabei machte der neue Coach von Schalke 04 durchaus einen guten ersten Eindruck.

Schalke 04: Van Wonderens Art überzeugt die Fans

Im Endeffekt wird van Wonderen die Fans nur mit Ergebnissen überzeugen können. Van Wonderen wird mit seiner Mannschaft liefern müssen, um langfristig bei S04 zu bleiben. Und doch ist es – gerade für die Knappen-Anhänger – spannend, den neuen Trainer erstmals in Aktion zu sehen.

Am Dienstag (08. Oktober) folgte das zweite öffentliche Training nach seinem Amtsantritt. Einmal mehr waren einige Schalker da, um den neuen Trainer zu sehen. Dabei wusste van Wonderen zu überzeugen, vor allem die kommunikative und bestimmte Art des Niederländers hat den Fans gefallen.

„Man merkt, dass er sich intensiv auf seine Aufgabe bei S04 vorbereitet hat, er kennt alle Namen der Spieler und weiß direkt, wo er anpacken muss. Das hat mich wirklich begeistert, mich hat er direkt angesprochen“, erklärte ein Fan am Rande des Trainings gegenüber DER WESTEN.

Van Wonderen zeigt sich enorm aktiv

Während der knapp 90-minütigen Trainingseinheit leitete er selbst viele Übungen an, erklärte die jeweiligen Abläufe enorm akribisch und mit großer Bestimmtheit. Das kam bei den Fans sehr gut an. „Er ist super kommunikativ, er spricht viel mit den Spielern, führt auch viele Einzelgespräche mit den Jungs. Das sieht man gerne und schaut schon gut aus“, erklärte ein anderer S04-Fan.

Die ersten Eindrücke von dem neuen Trainer scheinen also positiv zu sein. Am Samstag (12. Oktober) werden die Schalke-Fans dann erstmals zu sehen bekommen, wie er spielen lassen wird. Dann geht es zum Testspiel in die Schweiz – der Partnerverein FC Aarau ist der erste Gegner für van Wonderen und Co.