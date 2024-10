Schalke 04: Irres Gerücht um Ex-Real-Akteur – dicke Überraschung bei Wilmots-Nachfolge?

Mit Kees van Wonderen hat Schalke 04 am Sonntag (06. Oktober) seinen neuen Cheftrainer präsentieren können. Nach dem Aus von Karel Geraerts wird der Niederländer ab sofort an der Seitenlinie stehen. Der 55-Jährige soll den S04 wieder in ruhigere Gewässer und zum Erfolg führen.

Für die S04-Bosse um Ben Manga und Matthias Tillmann steht die nächste Herausforderung jedoch bevor: Die Position von Ex-Sportdirektor Marc Wilmots soll nachbesetzt werden. Nun soll Schalke 04 einen ersten konkreten Kandidaten auserkoren haben.

Schalke 04: Regionalliga-Manager demnächst bei Königsblau?

Wilmots musste nach nur wenigen Wochen wieder gehen, der Belgier musste gemeinsam mit seinen Landsmännern Geraerts und dessen Co-Trainer Tim Smolders die Koffer packen. Der Eurofighter hatte also keine allzu lange und erfolgreiche Amtszeit bei Königsblau. Nach der Entlassungswelle hatte die T-Frage zunächst Priorität. Diese ist mit der Einstellung von van Wonderen nun jedoch beendet.

Nun dürften Manga, Tillmann und Co. sich langsam auf den freien Posten in der sportlichen Führung konzentrieren. Schon kurz nach dem Aus von Wilmots hieß es übereinstimmend, dass die S04-Bosse unbedingt Ex-Profi und Ehrenspielführer Benedikt Höwedes an Board holen wollten. Dieser soll seinem Herzensklub jedoch abgesagt haben.

Stattdessen könnte es zu einer echten Überraschung kommen: Laut „FuPA“ soll Königsblau Christopher Schorch als neuen Sportdirektor auf dem Zettel haben. Der 35-Jährige ist derzeit Sport-Geschäftsführer und Kaderplaner bei Regionalliga-Klub 1. FC Bocholt. Zuletzt fungierte er sogar selbst als Interimstrainer und holte zwei Siege aus drei Spielen.

Ex-Real-Spieler als neuer Sportchef?

Der 35-Jährige spielte in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den 1. FC Köln, Energie Cottbus und den MSV Duisburg. Darüber hinaus war er auch in der Jugend von Real Madrid und hat noch weiterhin eine enge Verbindung in die spanische Hauptstadt. Dementsprechend groß soll sein Netzwerk sein – nun soll er auf dem Radar von Manga und Co. sein.

Wie konkret das Interesse tatsächlich ist, ist noch nicht bekannt. So oder so werden sich die S04-Bosse bei der Nachbesetzung des Wilmots-Postens noch etwas Zeit lassen. Es könnte auch gut und gerne bis Januar 2025 dauern, bis man einen neuen Mann installiert.