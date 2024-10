FC Schalke 04: Van Wonderen legt sich fest! S04-Coach trifft erste Entscheidung

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Cheftrainer! Nach einer rund zweiwöchigen Suche wurde Kees van Wonderen bei den Königsblauen präsentiert. Der Niederländer hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Und der neue Coach des FC Schalke 04 hat auch direkt schon eine erste Entscheidung getroffen. Van Wonderen wird nämlich nicht das einzige neue Gesicht auf der Trainerbank sein.

FC Schalke 04: Van Wonderen legt sich fest!

Auf Karel Geraerts folgt Kees van Wonderen! Der Niederländer ist der neue Trainer des FC Schalke 04, das gab der Zweitligist am Sonntag nach dem 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC bekannt. Bis zum Ende der vergangenen Saison war er noch beim Erstligisten SC Heerenveen unter Vertrag.

Nun ist er der neue Coach beim Revierklub. Schon gegen die Berliner saß er in der Loge, schaute sich das Zweitliga-Topspiel von oben an. Am Montag wird er seine erste Trainingseinheit leiten.

Dabei bekommt er Unterstützung von einem Landsmann. Van Wonderen bringt nämlich einen Vertrauten mit nach Gelsenkirchen. Robert Molenaar wird sein Co-Trainer. Zuletzt war Molenaar in der Saison 2022/23 Cheftrainer bei NAC Breda.

Molenaar wird Co-Trainer bei S04

Molenaar wird dabei direkt eine Aufgabe bekommen: Die wackelige Defensive des FC Schalke 04 stabilisieren. 19 Gegentore kassierten die Königsblauen in den ersten acht Ligapartien. Der neue Co-Trainer spielte während seiner aktiven Karriere in der Innenverteidigung, stand dabei mehrere Jahre in der Premier League für Leeds United unter Vertrag.

Das bisherige Trainerteam der Gelsenkirchener bleibt aber weiter bestehen. Sidney Sam, Peter Balette, Stephan Loboue und Alexander Storck werden bei den Pflichtspielen auch weiterhin auf der Trainerbank sitzen.

Für van Wonderen und Molenaar gibt es in der Länderspielpause neben mehreren Trainingseinheiten auch ein Testspiel, bei dem sich die beiden Neuzugänge ein Bild von der Mannschaft machen können. Am 12. Oktober gastiert S04 nämlich beim FC Aarau, ehe es eine Woche später in der 2. Bundesliga wieder weitergeht.