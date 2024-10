FC Schalke 04: Jetzt darf es jeder wissen! S04 macht Trainer-Hammer offiziell

Die lange Warterei hat ein Ende – gleiches gilt auch für die Gerüchteküche, die nun nicht mehr brodelt. Denn der FC Schalke 04 hat ab sofort einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie!

Gegen Hertha BSC war Kees van Wonderen schon in der Arena, ab sofort übernimmt er nun auch das Training des FC Schalke 04. Der Niederländer wurde von den Königsblauen am Sonntag (6. Oktober) offiziell vorgestellt.

FC Schalke 04 macht es offiziell!

Die Suche war lang, aber jetzt hat der FC Schalke 04 einen neuen Coach. Kees van Wonderen ist ab sofort der neue Cheftrainer des Revierklubs. Der 55-Jährige hat einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben und wird direkt am Montag mit seiner ersten Trainingseinheit loslegen.

„Die Basis unserer Suche bildete ein Anforderungsprofil, das wir gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet haben. Zusammengefasst: ein Trainer, dessen Arbeit auf dem Rasen eine sichtbare Handschrift trägt, der weiß, wie er mit unserem Kader arbeiten will und Erfahrung mitbringt, Spieler zu entwickeln. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir mit Kees van Wonderen die richtige Person für die Aufgabe gefunden haben. Ich kenne ihn und seine Arbeit bereits seit einigen Jahren, sehr intensiv seit der Zeit in Deventer und freue mich nun, mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagt Kaderplaner Ben Manga.

Der Niederländer bringt reichlich Erfahrung mit. Mit der niederländischen U17 wurde er 2018 Europameister und anschließend Co-Trainer der A-Nationalmannschaft. 2020 folgte der Schritt zu den Go Ahead Eagles Deventer, mit denen er den Aufstieg in die Eredivisie und anschließend den Klassenerhalt erreichte. Nach dem Auslaufen seines Vertrages wechselte er zum SC Heerenveen. Dort war in der vergangenen Saison Schluss, seit dem Sommer war er vereinslos. Bis jetzt.

Van Wonderen freut sich auf S04

Nun beginnt für van Wonderen eine neue Herausforderung beim FC Schalke 04. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an“, so der Niederländer.

Jetzt freut er sich, bei seinem neuen Klub loslegen zu können: „Ich werde den Sonntag nutzen, den Staff kennenzulernen und Gespräche zu führen, auch mit Jakob Fimpel, um mir wertvolle Eindrücke aus erster Hand zu holen, bevor wir am Montag mit der Mannschaft loslegen. Wir wollen in der Länderspielpause gemeinsam Schritte gehen.“