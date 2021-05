FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Neuer S04-Kapitän sorgt für ersten Eintracht-Schreck

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 spielt am Wochenende das vorletzte Bundesligaspiel. Dann geht es in die zweite Liga. Gegen Eintracht Frankfurt könnte Königsblau nicht nur fürs eigene Gemüt drei Punkte holen.

In der Partie FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt geht es auch noch um die Champions League. Zumindest für die Adler. Mit einem Sieg könnte das abgestiegene Schalke also ausgerechnet dem Erzrivalen aus Dortmund unter die Arme greifen. Bei einer Niederlage Frankfurts auf Schalke und einem Sieg des BVB am Sonntag gegen Mainz könnte sich der frischgekürte Pokalsieger aus Dortmund nämlich für die Champions League qualifizieren.

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Hilft Königsblau ausgerechnet dem BVB?

Hilft Schalke 04 also ausgerechnet dem BVB? Wir begleiten die Partie für dich im Live-Ticker. Hier bekommst du schon vor dem Anstoß alle wichtigen Infos und verpasst auch nach Anpfiff keine relevante Szene.

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 0:0 (-:-)

Tore:

Bestätigte Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Mustafi, Sané, Oczipka - Becker, Idrizi, Flick - Harit - Uth, Huntelaar, Aydin

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Chandler, Kamada, Younes, Kostic - Silva

6.: Mit der Kapitänsbinde am Arm sorgt Klaas-Jan Huntelaar für einen ersten Eintracht-Schreck. Idrizi bedient den Niederländer mit einem schönen Chipball, den Huntelaar aus spitzem Winkel direkt nimmt, aber aus kurzer Distanz nur das Außennetz knallt.

1. Minute: Rein in die Partie! Der letzte Bundesliga-Heim-Auftritt der Schalker in diesem Jahr ist gestartet. Der strömende Regen hat immerhin aufgehört. Aber das ist im Stadion mit dem Hallendach ja eh egal.

15.20 Uhr: Zehn Minuten noch bis zum Anpfiff. Kann Schalke im vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel einen versöhnlichen Abschied feiern? Und damit dem BVB den Weg in die Champions League ebnen?

14.49 Uhr: Mal wieder auf der Bank befindet sich lediglich Matthew Hoppe. Der junge Stürmer spielt derzeit keine große Rolle im Schalke Kader.

14.42 Uhr: Auf der Bank findet sich das nächste neue Gesicht beim S04. Kommt Henning Matriciani aus der U23 heute zu seinem Profi-Debüt?

14.34 Uhr: Erstmals seit seiner Rückkehr ist Klaas-Jan Huntelaar heute Schalke-Kapitän. Er vertritt den gesperrten Sead Kolasinac.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So gehen Schalke und Frankfurt in die Partie:

Schalke: Fährmann - Mustafi, Sané, Oczipka - Becker, Idrizi, Flick - Harit - Uth, Huntelaar, Aydin

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Chandler, Kamada, Younes, Kostic - Silva

13.30 Uhr: Einige Schalke-Fans haben vor dem vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel ihres Klubs eine makabere Aktion gestartet. Mit Grabkreuz, Leichenwagen und Bestatter-Uniform zogen sie von der Schalker Meile zur Glückauf-Kampfbahn. Die Bilder dazu kannst du hier sehen >>

10.51 Uhr: Zwei S04-Profis stehen heute besonders im Fokus. Die Leihgaben Frederik Rönnow und Gonaclo Paciencia konnten sich beim S04 nicht für eine Weiterbeschäftigung aufdrängen, stehen nun vor einer Rückkehr zu ihrem Ex-Klub – Gegner Eintracht Frankfurt. Eine Chance, sich heute schon einmal bei den Hessen zu empfehlen, wird es aber wohl nicht geben. Rönnow sitzt bereits die ganze Rückrunde auf der Bank, Paciencia kam auch nach überstandener schwerer Verletzung auf keinen grünen Zweig und sammelte in den letzten Woche eine mickrige Einsatzminute.

10.10 Uhr: Schalke ist nicht das einzige Team, für das es um nichts mehr geht. Auch die TSG Hoffenheim kann als Tabellenelfter höchstens noch kleine Sprünge für mehr TV-Gelder schaffen. Alle spannenden Platzierungen sind aber schon außer Reichweite. Alle anderen Vereine können entweder (zumindest rein rechnerisch) noch in den Abstiegsstrudel geraten oder kämpfen um die Teilnahme an europäischen Wettbewerben.

Samstag, 9 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute geht es rund in der Bundesliga. Außer den Partien mit Pokalfinalisten-Beteiligung sind alle Partien zeitgleich um 15.30 Uhr. Das gibt ein Torfestival – hoffentlich!

Dimitrios Grammozis und der FC Schalke 04 stehen vor dem nächsten Abschiedsspiel aus der Bundesliga. Mit einem Sieg könnten sie ausgerechnet dem Erzrivalen aus Dortmund helfen. Foto: Imago Images

21.42 Uhr: Desweiteren gab Grammozis auf der PK einen Einblick in die Kaderplanung für die kommende Saison. Dabei verriet er Überraschendes.

19.57 Uhr: Das Hinspiel verlor Schalke 04 mit 1:3, wenige Tage nachdem man den ersten Saison-Sieg gefeiert hatte. Für die Eintracht traf der damalige Rückkehrer Luka Jovic doppelt.

16.11 Uhr: Auf der heutigen Pressekonferenz sprach Dimitrios Grammozis auch über die Motivation bis zum Saisonende. Er ist überzeugt, dass die Spieler weiterhin alles geben. „Die Spieler geben uns kein Gefühl, dass sie extra gepusht werden müssen. Sie sind sehr bemüht, unsere Ansätze der Philosophie umzusetzen. Das Selbstvertrauen ist natürlich nicht riesig, aber es kommt ein großer Klub, der noch in die Champions League will.“

14.36 Uhr: Für Schalke ist die Begegnung gegen die Adler die vorerst letzte Bundesliga-Partie in der Veltins-Arena. Im nächsten Jahr gastieren hier statt Dortmund, Bayern und Leipzig Aue, Pauli und Heidenheim.

Infos zum Spiel:

Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr

Spielort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Hinspiel: 3:1 für Frankfurt

12.05 Uhr: Allerdings ist der BVB nicht mehr auf Schalker Schützehilfe angewiesen. Nach der Siegesserie der letzten Wochen haben es die Schwarzgelben, die erst am Sonntag spielen, in der eigenen Hand.

10.20 Uhr: Schalke könnte in seinem nächsten Abschiedsspiel also ausgerechnet dem Erzrivalen unter die Arme greifen.

10.18 Uhr: Die Adler aus der Mainmetropole wollen in die Champions League. Zwei Spieltage vor Schluss stehen sie auf Rang fünf - einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Bei einer Niederlage der Eintracht und einem Sieg von BVB und VFL Wolfsburg war es das und Frankfurt müsste in der Europa League ran.

10.10 Uhr: Im vorletzten Bundesligaspiel für Schalke 04 kann es erneut nur darum gehen, sich ordentlich zu präsentieren. Denn auch wenn das Team von Dimitrios Grammozis bereits abgestiegen ist, für Frankfurt geht es noch um eine ganze Menge.

Freitag, 14. Mai, 10 Uhr: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu unserem Liveticker zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Es ist bereits das dritte Spiel für Königsblau in dieser Woche. Wegen einer coronabedingten Quarantäne der Berliner konnte das Spiel gegen Hertha zum ursprünglich geplanten Termin nicht stattfinden. Es wurde am Mittwoch nachgeholt. Schalke verlor mit 1:2.