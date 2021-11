Özil reagiert auf Kritiker. So hat ER es gemacht.

Mesut Özil: Nach heftiger Kritik in den letzten Wochen – Ex-S04-Star sendet deutliche Antwort

Durststrecke beendet. Fenerbahce Istanbul kann doch noch gewinnen. Daran ist Ex-Schalke-Star Mesut Özil nicht ganz unschuldig.

Zuletzt sah es nicht gut aus für Fenerbahce. Das Team vom Bosporus lief seinen eigenen Anforderungen massiv hinterher. In der Süperlig alles andere als auf Meisterkurs und auch in der Europa-Ligue ist die K. O. Runde in Gefahr. Keine leichte Zeit für Fans und vor allem keine leichte Zeit für Mesut Özil.

Mesut Özil: Skandale statt Zauberfußball – Verhältnis zum Trainer bröckelt

Nach seinem Wechsel herrschte große Euphorie in Istanbul. Die daraus resultierenden Erwartungen konnte Özil bisher nicht erfüllen. Statt auf dem Rasen fiel der 33-Jährige eher durch Skandale neben dem Platz auf.

Kickt mittlerweile für Fenerbahce Istanbul: Mesut Özil. Foto: imago images/Seskim Photo

Das ist Mesut Özil:

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalke verließ er 2008 für 5 Mio. Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Mio. zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal ging

2018 trat er wegen eines Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tyyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Im Januar 2021 wechselte er von London zu Fenerbahce Istanbul und sorgte dort für große Euphorie

Das Verhältnis zwischen Özil und seinem Trainer Vitor Perreira gilt als angeknackst. Der Grund: ein Wechselstreit. Im ersten Akt wechselte Perreira Özil trotz langer Aufwärmphase nicht ein. Im zweiten Akt wechselte der Trainer den deutschen Weltmeister aus. Zu früh, wie Özil findet. Das machte er seinem Trainer beide Mal sehr deutlich. Alle Details hier >>>

Kritik bricht nicht ab – Özil kennt die Antwort

Zudem sorgte jüngst ein Foto mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan für Aufsehen. Alle Details hier. Die Kritik an Özil wird nicht weniger. Auch sein Klubpräsident nahm ihn in die Pflicht. „Mesut muss sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren“, sagte Fenerbahce-Chef Ali Koc auf einer Pressekonferenz. Mehr Details hier >>>

Doch der ehemalige Nationalspieler weiß eine Antwort. Im wohl wichtigsten Spiel des Jahres für Fenerbahce (dem Stadtderby gegen Galatasaray) spielt Özil stark auf.

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 brachte den Klub zurück ins Spiel. Am Ende standen dank eines Treffers von Teamkamerad Miguel Crespo ein 2:1-Sieg und drei wichtige Punkte. Özil ist seine Teilhabe am Erfolg nicht abzusprechen. Damit dürfte er zumindest einige Kritiker verstummen lassen. (fp)