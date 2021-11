Mesut Özil kriegt volle Breitseite – Klubchef zählt Ex-S04-Profi an: „Muss sich endlich konzentrieren“

Jetzt bekommt Mesut Özil sogar eine Ansage von ganz oben! Als der Ex-S04-Star Anfang des Jahres zu Fenerbahce Istanbul wechselte, versetzte er den ganzen Klub in Ekstase. Als Heilsbringer wurde er gefeiert.

Elf Monate später ist von der Euphorie um Mesut Özil nicht mehr viel übrig geblieben. Nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen macht Vereinspräsident Ali Koc dem Mittelfeldspieler eine deutliche Ansage.

Mesut Özil: Klubpräsident kritisiert Özil deutlich

Platz sieben in der heimischen Liga, nur Dritter in der Europa League und damit die KO-Runde in Gefahr – zur Länderspielpause läuft Fenerbahce seinen Ansprüchen weit hinterher. Seit Anfang Oktober gelang Özil und seinen Teamkollegen nur ein Sieg.

Präsident Ali Koc knöpft sich Özil vor. Foto: imago images/Seskim Photo

Als nächster Gegner wartet ausgerechnet Stadtrivale Galatasaray (Sonntag, 21. November). Eine Derbyniederlage dürfte die angespannte Situation nur noch verschlimmern. Daher geht Präsident Koc schon jetzt in den Angriffsmodus über.

Das ist Mesut Özil

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalker verließ er 2008 für 5 Mio Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Mio zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal ging

2018 trat er wegen eines Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tyyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Im Januar 2021 wechselte er von London zu Fenerbahce Istanbul

Beim vereinseigenen Sender „Fenerbahçe TV“ nahm er sich die Spieler zur Brust und pickte sich explizit Özil heraus. „Mesut muss sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren“, wird Koc deutlich. Özil war in letzter Zeit eher abseits des Platzes aufgefallen.

Wut-Ausbrüche gegenüber dem Trainer oder ein Bild mit Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdoğan waren statt zauberhafter Leistungen die Gesprächsthemen.

„Er muss seine geschäftlichen Angelegenheiten beiseitelegen und sich mehr darauf konzentrieren, wie er für Fenerbahce den besten Beitrag leisten und sein Bestes geben kann“, wiederholt Koc daher seinen Appell an den Weltmeister von 2014.

Kann Özil Fenerbahce aus der Krise helfen?

Von den Fähigkeiten Özils ist er weiterhin überzeugt. Man wisse, „zu welchen Wundern ein guter Mesut fähig ist.“ Zuletzt hatte Özil beim 2:2 gegen Kayserispor nach Einwechslung in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt gesichert.

Insgesamt kommt der Ex-S04-Star in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 13 Einsätze, bei denen ihm vier Treffer und eine Vorlage gelangen. (mh)