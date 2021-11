FC Schalke 04: Fans gucken Länderspiel – DIESER Anblick macht viele einfach nur traurig

In der Länderspielpause sind sechs Profis des FC Schalke 04 mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Doch keiner von ihnen spielt für das DFB-Team.

Umso trauriger waren einige Schalke-Fans deshalb, als sie sich das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein anschauten.

Beim Blick auf die Startelf des DFB-Teams schauten viele Schalke-Fans wehmütig drauf. Foto: IMAGO / MIS

FC Schalke 04: Gleich fünf Ex-S04-Profis in der Startelf

Bei der Aufstellung der Deutschen dürfte der eine oder andere Anhänger der Königsblauen sicherlich wehmütig dreingeschaut haben.

Gleich fünf Ex-Schalker standen in der Startelf des DFB-Team: Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan und Leroy Sane. Zudem saß Julian Draxler auf der Bank, wurde aber aufgrund einer leichten Verletzung nicht eingewechselt. Beim deutlichen 9:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation trafen zudem Gündogan und Sane.

Ex-Schalker im DFB-Team:

Manuel Neuer - von 2001 bis 2011

Thilo Kehrer - von 2012 bis 2018

Leon Goretzka - von 2013 bis 2018

Ilkay Gündogan - von 1998 bis 1999

Leroy Sane - von 2005 bis 2008 und von 2001 bis 2016

Julian Draxler - 2008 bis 2015

Übrigens: Das letzte Mal, dass ein aktiver Schalker-Profi für das DFB-Team spielte, war am 3. September 2020 beim 1:1 der Deutschen gegen Spanien. Damals wurde Suat Serdar in der 74. Minute eingewechselt. Seitdem ist kein Knappe mehr für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen.

S04-Fans traurig aber auch stolz

In den sozialen Netzwerken zeigen sich einige Schalke-Fans zwar traurig, dass so viele ehemalige Spieler für das DFB-Team spielen, aber gleichzeitig auch aus zwei Gründen sehr stolz.

Der letzte aktive Schalker, der für das DFB-Team spielte, war Suat Serdar im September 2020. Der Mittelfeldspieler ist aktuell bei Hertha BSC unter Vertrag. Foto: IMAGO / Sven Simon

So schreibt ein Anhänger auf Twitter: „Der aktuell beste Linksaußen und Torwart der Welt kommt aus unserer Jugend“ und bezieht sich damit auf Sané und Neuer. Sane ist seit mehreren Monaten in hervorragender Verfassung und Neuer beweist auch mit 35 Jahren, dass er noch zu den Besten gehört. Ein anderer schrieb: „Fünf ehemalige Schalker in der Startelf. Einfach nur wow.“

Dafür sind aber sechs andere S04-Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs: Malick Thiaw (Deutschland U 21), Mehmet Aydin (Deutschland U 20), Yaroslav Mikhailov (Russland U19), Darko Churlinov (Nordmazedonien), Blendi Idrizi (Kosovo) und Ko Itakura (Japan). Ein Schalker sagte die Länderspielreise aus einem ganz besonderen Grund ab. >>> Hier mehr dazu. (oa)

