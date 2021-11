FC Schalke 04: Profi sagt Länderspielreise ab – der Grund ist ganz besonders

Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge gibt es etwas Ruhe für die Profis vom FC Schalke 04. Nicht aber für die, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Sechs Schalke-Profis sind auf Länderspielreise. Es hätten eigentlich sogar sieben sein können, doch Victor Palsson hat einen guten Grund, nicht zu verreisen.

FC Schalke 04: Victor Palsson (r.) sagt die Länderspiele mit Island ab. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

FC Schalke 04: Profi sagt Länderspielreise ab

Die Fans der Königsblauen brauchen sich allerdings keine Sorgen um eine mögliche Verletzung von Palsson zu machen, die vielleicht der Grund für die Absage wäre.

--------------------------

Diese S04-Profis auf Länderspielreise:

Malick Thiaw (Deutschland U 21)

Mehmet Aydin (Deutschland U 20)

Yaroslav Mikhailov (Russland U19)

Darko Churlinov (Nordmazedonien)

Blendi Idrizi (Kosovo)

Ko Itakura (Japan)

--------------------------

Zwar stand Schalkes Abräumer nach der 2:4-Niederlage gegen seinen Ex-Klub SV Darmstadt mit dick eingepacktem Fuß in der Arena, aber „die Verletzung sei nicht so schlimm“, versicherte Palsson. Er erklärte, dass es sich dabei nur um „einen Schlag“ handele.

+++ FC Schalke 04: Terodde mit Tor-Flaute – ist SEINE Zeit jetzt gekommen? +++

Dass Palsson nicht mit Island auf Länderspielreise geht, hat nichts mit der Blessur zutun. „Ich habe gesagt, dass ich verzichte. Ich habe mit dem Nationaltrainer gesprochen, ich wollte hier bleiben“, so der 30-Jährige.

S04-Profi Palsson will Zeit mit Sohn verbringen

Der Grund dafür ist sein Sohn. „Er wohnt in Kanada, jetzt ist er aber gerade bei mir. Da will ich nicht zehn Tage wegreisen und Zeit mit meinem Sohn verpassen. Ich sehe ihn nicht so oft“, erklärt Palsson.

Schalkes Abräumer Victor Palsson wird nicht an den Länderspielen Islands teilnehmen. Foto: IMAGO / Nordphoto

Da wird Islands Nationaltrainer Arnar Vidarsson sicherlich auch Verständnis für haben. Zumal die Isländer die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar eh verpasst haben. Mit acht Punkten befindet man sich in der Gruppe J, die übrigens das DFB-Team souverän anführt, auf dem fünften Platz.

---------------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Bekenntnis zu Grammozis! Fans fallen vom Glauben ab – „So ein Trümmerhaufen“

FC Schalke 04: Kult-Fan tobt vor Wut – und wird überdeutlich! „Großer Haufen voll Sch***e“

FC Schalke 04: Dimitrios Grammozis verrät pikantes Detail – auf SIE hat das große Auswirkungen

---------------------------------------------

Die restlichen sechs Schalker, die auf Länderspielreise sind, sind Malick Thiaw (Deutschland U 21), Mehmet Aydin (Deutschland U 20), Yaroslav Mikhailov (Russland U19), Darko Churlinov (Nordmazedonien), Blendi Idrizi (Kosovo) und Ko Itakura (Japan). (oa)