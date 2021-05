Ex-Schalke-Star Max Meyer: Missverständnis um früheres S04-Juwel – was passiert jetzt mit ihm?

Köln. Große Sorge um Max Meyer! Wie geht's für das frühere Top-Talent des FC Schalke 04 jetzt weiter?

Max Meyer und der 1. FC Köln hatten am Samstag dank eines Kantersiegs bei Holstein Kiel in der Relegation die Klasse gehalten und waren Meyers Ex-Club Schalke 04 nicht in die 2. Liga gefolgt.

Max Meyer und der 1. FC Köln: Das Ende eines Missverständnisses?

Doch ganz gleich, ob Klassenerhalt oder Abstieg: Max Meyer und der 1. FC Köln – diese Beziehung hat wohl keine Zukunft. Nach dem Duell gegen Kiel am Samstag wird der ehemalige Schalker wohl weiterziehen.

Es ist das Ende eines Missverständnisses. Zweieinhalb Jahre nach seinem umstrittenen Abgang vom FC Schalke 04 und dem misslungenen England-Abenteuer bei Crystal Palace kehrte Meyer im Winter in die Bundesliga zurück.

Bank statt Spielpraxis

„Für mich war die Perspektive entscheidend, spielen zu können“, hatte der 25-Jährige nach seiner Ankunft in Köln verlauten lassen. Seinem Ziel sich "auf Top-Niveau zu präsentieren", kam Meyer aber nie nahe.

Elf Einsätze stehen in der Rückrunde zu Buche, nur dreimal dauerten diese über 90 Minuten. Auch unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel gab es kaum Verwendung für Meyer. Gegen Kiel saß er im Relegationshinspiel 90 Minuten auf der Bank.

Wohin zieht es Max Meyer?

Wohin die Reise des einstigen „Weltklassespielers“ gehen wird, ist offen. Mit 25 Jahren ist der gebürtige Oberhausener eigentlich im besten Fußball-Alter. Doch seiner Karriere hat der Abstecher nach Köln nicht den erhofften Turnaround gebracht. Aus der Bundesliga dürften die Interessen daher wohl nicht unbedingt Schlange stehen.

Schalke schnappt sich neuen Abwehr-Boss

Ex-Klub Schalke 04 rüstet sich derweil für Liga 2. Am Donnerstag hat S04 einen neuen Spieler verpflichtet. Er soll die Abwehr verstärken.

