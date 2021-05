Schalke 04 gratuliert ausgerechnet IHM – „Das ist nichtmal zweitklassig“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. „Alles Gute zum Geburtstag, Clemens Tönnies“ – mit diesen scheinbar höflichen Worten hat Schalke 04 wieder mal den Zorn seiner Fans auf sich gezogen.

Schalke 04 gratuliert Clemens Tönnies – Fans wenig begeistert

Es ist ein simpler Tweet von Schalke 04 mit Geburtstagswünschen an den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, der am Donnerstag 65 Jahre alt wird.

Alles Gute zum Geburtstag, Clemens Tönnies! Unser ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender wird heute 65 Jahre alt.

#S04 | 🔵⚪ | #HappyBirthday pic.twitter.com/0A3mELURkF — FC Schalke 04 (@s04) May 27, 2021

Die Reaktionen der S04-Fans zeigen, wie sehr Tönnies knapp ein Jahr nach seinem Rücktritt als Aufsichtsratschef noch immer polarisiert.

„Oh, Leute... Das muss doch echt nicht sein.“

„lösch.“

„Das ist nichtmal zweitklassig.“

„Unangenehm“

Ein BVB-Fan schreibt gar hämisch: „Bester Mann! Vielen Dank für alles!“

Reizfigur Tönnies

Schalke stand angesichts der Gratulationen wohl in der Zwickmühle. Denn ohne Zweifel ist Tönnies ein Schalker durch und durch und war von 2001 bis 2020 Chef des Aufsichtsrates. Doch sein Rassismus-Eklat und der Corona-Ausbruch in seiner Fabrik fielen auch auf Schalke 04 negativ zurück. Nicht zuletzt sind viele Fans überzeugt, dass in seiner Ära als Aufsichtsratschef der Niedergang des Vereins eingeläutet wurde.

Tönnies weiterhin Geldgeber

Dennoch ist Tönnies nach wie Geldgeber für den finanziell angeschlagenen Verein. Erst im Winter hatte das Tönnies-Unternehmen Böklunder den Sponsorenvertrag mit S04 verlängert und eine einmalige Sonderzahlung vereinbart.

„Dieses Gefühl, wenn du dich einmal im Jahr beim reichen Onkel melden musst, um weiter ein paar Scheinchen zugesteckt zu bekommen“, bringt ein Fan die Situation auf den Punkt.

