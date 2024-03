Hertha – Schalke: Debakel mit Ansage! Fans bedient – „So spielt ein Drittligist“

Die Konkurrenz holte wichtige Punkte, der FC Schalke 04 war enorm unter Druck. Gegen Hertha BSC wollten die Königsblauen die katastrophale Auswärtsbilanz ein wenig positiver gestalten. Doch es endete im nächsten Debakel.

In der Hauptstadt ging der FC Schalke 04 einmal mehr unter. Die S04-Verteidigung präsentierte sich bei der 2:5-Pleite unterirdisch. Besonders ein Spieler erlebte gegen Hertha einen rabenschwarzen Tag. Die königsblauen Anhänger sind von der Leistung ihrer Mannschaft bedient.

Hertha – Schalke: Debakel mit Ansage

Eine bittere Nachricht gab es für den FC Schalke 04 vor der Partie: Rechtsverteidiger Brandon Soppy fiel mit muskulären Problemen gegen Hertha aus. Daher musste Henning Matriciani für ihn auf der rechten Seite an. Die S04-Anhänger waren schon in angst und bange (hier mehr dazu). Ihre Befürchtungen bewahrheiteten sich letztlich.

Matriciani war und ist einer der ganz großen Unsicherheitsfaktoren in der Abwehr der Schalker. Der 24-Jährige läuft seiner Form aus der vergangenen Saison hinterher und ist oftmals ein Totalausfall. So auch am Sonntag gegen Hertha BSC. In Halbzeit eins kassierte Königsblau drei Gegentore – zwei davon fielen über Matricianis Seite, der gegen Fabian Reese und Maza völlig überfordert war.

Das Gleiche wiederholte sich auch nach dem Seitenwechsel immer wieder. Beim 4:2 kann Ex-Schalker Reese ungehindert gegen Matriciani flanken und findet seinen Mitspieler Winkler, dem ebenfalls ein Doppelpack gelingt wie Tabakovic. Das 5:2 bereitete wieder auf der rechten Seite Reese vor, wieder war Matriciani chancenlos. Würde DER WESTEN Noten verteilen, hätten er und womöglich fast die Hälfte der Mannschaft die 6 (ungenügend) erhalten.

Fans bedient – „Haben den Abstieg verdient“

Aber gegen die Hertha lag es nicht nur an Matriciani. Die komplette Abwehr des FC Schalke 04 sowie der defensive Mittelfeldspieler Danny Latza spielten einmal mehr sehr schlecht, machten zu viele Fehler und waren oftmals chancenlos gegen die flinken Berliner. Für die rund 20.000 mitgereisten Schalker war die Leistung ein Armutszeugnis. In den sozialen Medien zeigten sie deutlich, wie wütend sie sind.

„Diese Abwehr ist so bodenlos. Wenn ich noch mehr schreiben könnte, würde ich hier gesperrt werden“, „So wie wir auftreten, haben wir den Abstieg verdient. Katastrophal ist noch untertrieben“ und „Die schlechteste Schalker Mannschaft in der Geschichte des Vereins. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein“, heißt es unter anderem auf X (ehemals Twitter).

Bitter für S04: Die Konkurrenz um Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock punktete dreifach. Kaiserslautern holte in Hannover einen wichtigen Punkt. Es ist also alles wieder extrem eng da unten.