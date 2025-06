Mann treibt hilflos im Rhein in NRW – Mann springt hinterher!

Dramatische Szenen am Donnerstag (12. Juni) in NRW. In den frühen Morgenstunden rettete die Polizei Köln eine Frau aus dem Wassermannsee. Die 24-Jährige litt unter starker Unterkühlung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf eine weitere Person im See führten zu einer großangelegten Suche mit Tauchern, Hunden und einem Hubschrauber. Es sollte nicht die einzige Suche zu Wasser in der NRW-Metropole an diesem Tag bleiben.

Mann in NRW vermisst

Zeugen hatten gegen 3.30 Uhr Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte bargen die Frau unter den erschwerten Bedingungen. Sie soll sich gemeinsam mit dem vermissten 24-Jährigen an dem See aufgehalten. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, dass beide Schwimmer Alkohol und/oder Drogen konsumiert haben könnten.

Zeugen sollen sich unter 0221 229-0 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Kriminalpolizei melden. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bisher nicht. Die Suche nach dem Mann im Wassermannsee in NRW dauert weiter an.

Mann treibt im Rhein in NRW

Am Nachmittag suchten Einsatzkräfte erneut in der NRW-Metropole nach einer vermissten Person, dieses Mal im Rhein. Zeugen meldeten gegen 14.30 Uhr einen Mann zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei. Ein Matrose sprang von Bord und versuchte mit einem Rettungsring vergeblich zu helfen.

Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte waren involviert. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche. Trotz intensiver Bemühungen konnte der gemeldete Mann nicht gefunden werden. Die Suche musste später abgebrochen werden. (mit dpa)

