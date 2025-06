FC Schalke 04: Nächster Abgang naht! DAS ist ein klares Zeichen

Die Sommerferien sind für die Profis des FC Schalke 04 so gut wie vorbei. Am Donnerstag (19. Juni) werden Kenan Karaman und Co. ein erstes Mal am Trainingsgelände des S04 erwartet, bevor am Samstag (21. Juni) der öffentliche Trainingsauftakt auf dem Programm steht.

Bevor die Ära Miron Muslic also so richtig losgeht, zeichnet sich nun ein prominenter Abgang beim FC Schalke 04 ab. Diesen Spieler wird man beim Revierklub wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen.

FC Schalke 04: Trainingsauftakt ohne Seguin

Paul Seguin und der FC Schalke 04 – diese Partnerschaft hat in zwei Jahren Zusammenarbeit überhaupt nicht funktioniert. Der Mittelfeldstratege war als Führungsspieler nach dem Bundesliga-Abstieg 2023 verpflichtet worden, wurde dieser Rolle allerdings nie wirklich gerecht. Da kam das Interesse von Hertha BSC Berlin an dem 30-Jährigen gerade recht.

Auch interessant: Schalke 04 lässt Tempelmann ziehen: Doch kommt alles jetzt ganz anders?

Wie die „Ruhr Nachrichten“ jetzt berichten, soll der Wechsel Seguins in die Hauptstadt so gut wie durch sein. Demnach wird der Transfer noch in dieser Woche über die Bühne gehen, sodass Seguin nicht einmal mehr zum Trainingsauftakt in Gelsenkirchen erwartet wird. Lediglich Formalitäten – wie etwa der obligatorische Medizincheck – seien in dieser Causa noch zu erledigen. Als Ablöse stehen dem „Kicker“ zufolge rund 400.000 Euro im Raum.

Auch Torwarttrainer vor Abgang

Doch nicht nur im Schalker Spielerkader stehen in diesem Sommer Veränderungen an. Demnach soll Muslic einen oder zwei seiner persönlichen Assistenten aus Plymouth mitbringen. Für den derzeitigen Schalker Torwarttrainer Stephan Loboue soll dieser Umstand wohl das Aus bei Königsblau bedeuten.

Nach einer desaströsen Vorsaison zieht Sportvorstand Frank Baumann also nur kurz nach seiner Amtsübernahme die ersten Konsequenzen. Es bleibt abzuwarten, an welchen Stellschrauben der 49-Jährige in diesem Sommer noch drehen wird.