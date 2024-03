Hertha – Schalke: Riesen-Chaos vor Anstoß! Fans auf 180 – „Katastrophe“

Bis zu 20.000 Fans des FC Schalke 04 sind in die Hauptstadt gereist, um ihren S04 gegen Hertha BSC anzufeuern. Es ist ein enorm wichtiges Spiel für die Königsblauen, die unbedingt drei Punkte im Abstiegskampf sammeln wollen.

Ob die Hertha mit so einem Andrang gerechnet hat? Vor der Partie gab es ein großes Chaos vor dem Stadion. Viele Fans des FC Schalke 04 haben aufgrund der Einlasskontrollen den Anpfiff verpasst.

Hertha – Schalke: Riesen-Chaos vor Anstoß!

Es sind Momente, die ein wenig an die vergangene Bundesliga-Saison erinnern. Bei so gut wie jedem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 sind bis zu 10.000 Fans – manchmal auch viel mehr – mitgereist. Gegen Hertha BSC rechnet man sogar mit 20.000 Fans. Eine wahre Invasion der Schalker Anhänger.

Es scheint fast schon so, als hätte der Berliner Traditionsverein mit so einem enormen Andrang nicht gerechnet. Viele Anhänger waren schon zwei bis drei Stunden vor Anpfiff am Olympiastadion, um so schnell wie möglich reingehen zu können.

Doch die meisten wurden enttäuscht. Wie DER WESTEN erfuhr, gab es extrem lange Warteschlangen vor der Arena. Viele Fans haben sogar den Anpfiff aufgrund des Chaos an den Einlasskontrollen verpasst.

Als der Anpfiff bereits ertönte, warteten weiterhin viele Fans vor dem Stadion. Foto: DER WESTEN

Fans wütend: „Eine Katastrophe“

In den sozialen Medien zeigten sich viele Zuschauer, die zur Partie Hertha – Schalke wollten, sehr verärgert über den Einlass. „20 Minuten vor Anpfiff seit zwei Stunden in der Schlange. Das kann echt nicht wahr sein“, „Einlasssituation gerade wirklich eine einzige Katastrophe“ und „Hertha, was ihr jedes Jahr beim Einlass abzieht, ist einfach nur peinlich. Schlechter als bei euch ist es nirgendwo“, heißt es beispielsweise auf X (ehemals Twitter).

Zu den Gründen des Chaos an den Einlasskontrollen haben sich bislang weder die Berliner noch die Gelsenkirchener geäußert. Auch wurde die Partie pünktlich um 13.30 Uhr angepfiffen. Hin und wieder kann es durchaus vorkommen, dass Spiele später angepfiffen werden, weil viele Fans den Anstoß verpassen. Im Olympiastadion war das am Sonntag nicht der Fall.