Wechsel von Bayern-Star geplatzt – wie geht es jetzt weiter?

Horrorverletzung. Klub-WM-Aus. Transfersorgen. Für die Bayern kommt es aktuell knüppeldick. Das Team von Vincent Kompany musste sich im Viertelfinale in den USA am Samstagabend (05. Juni) Paris St. Germain geschlagen geben (0:2). Doch die Blicke der FCB-Fans dürften kaum noch auf dem Spielausgang liegen. Zu groß sind dafür die Ungewissheiten vor der kommenden Saison.

Denn nach Jamals Musialas Wadenbeinbruch müssen die Bayern wohl mindestens vier bis fünf Monate auf ihren Starspieler verzichten. Hinzu kommt ein bislang eher unzufriedenstellendes Transferfenster für den Rekordmeister. Viele „Beinahe-Deals“ ließen die Fans hoffen, ohne tatsächlich zum Abschluss zu gelangen. Gilt jetzt Ähnliches auf der Abgangs-Seite für Daniel Peretz?

Bayern-Keeper doch nicht zu PSV

Der Bayern-Keeper sollte laut übereinstimmenden Medienberichten zur PSV Eindhoven wechseln. Doch jetzt berichtet „Sky“-Insider Luca Bendoni, dass der Wechsel geplatzt sei. So konnten die Verantwortlichen beider Seiten sich nicht auf die Konditionen für einen finalen Deal einigen. Der angebliche Streitpunkt: die Höhe der Leihgebühr. Für den FCB ist der geplatzte Deal sehr ärgerlich.

Denn hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig wird Peretz wohl kaum eine Spielminute zwischen den Pfosten in der kommenden Spielzeit erleben. Für den erst 24-Jährigen kein Zustand, in dem er sein vorhandenes Talent weiterentwickeln kann.

Die Bayern würden dem jungen Torwart gerne diese Möglichkeit durch eine Leihe bieten und selbst davon profitieren, in dieser Zeit kein Gehalt zahlen zu müssen. Nun muss sich Max Eberl für dieses Ziel wohl einen neuen Verein zum Verhandeln suchen. Denn bei der PSV steht ein neuer Kandidat ganz oben auf dem Zettel – ausgerechnet von der direkten Bayern-Konkurrenz.

PSV wird bei Konkurrenz fündig

So steht laut „Bild“ ein Wechsel von Matej Kovar, dritter Torwart bei Bayer Leverkusen, kurz vor dem Abschluss. Der Vizemeister setzt in der kommenden Saison also auf Neuzugang Mark Flekken und Kapitän Lukas Hradecky.

Und die Bayern schauen nach dem nächsten geplatzten Deal in die Röhre. Nach der Klub-WM dürften viele Fans erwarten, dass der Rekordmeister auf dem Transfermarkt aktiv wird. Ob Peretz dann zeitnah einen Leih-Verein findet, bleibt abzuwarten.