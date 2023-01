FC Schalke 04: Transferziel wollte lieber nach Frankreich – jetzt ist sein Wechsel geplatzt

Wilson Isidor stand beim FC Schalke 04 auf dem Zettel, den Zuschlag bekam ein anderer Klub. Der Franzose entschied sich für einen Wechsel zu Olympique Lyon. Doch jetzt ist der Deal auf der Zielgeraden geplatzt.

Der 22-Jährige ist durch den Medizincheck gefallen. Deshalb wird Wilson Isidor nicht zu Olympique Lyon wechseln. Theoretisch hätte jetzt der FC Schalke 04 die Chance, den Angreifer noch zu verpflichten, würde damit aber ein extrem großes Risiko eingehen.

Schalke-Transferziel Isidor bleibt doch in Moskau

Mehrere Wochen hielten sich die Gerüchte um Wilson Isidor und den FC Schalke 04. Am Ende zog S04 den Kürzeren. Isidor wollte lieber zurück in seine Heimat, sollte per Leihe mit Kaufoption bei Olympique Lyon unterschreiben. Doch daraus wurde nichts.

Isidor ist bei Olympique Lyon durch den Medizincheck gefallen. Er habe nach einem Schlag „anhaltende Schmerzen im Knie“, müsse eine „gewisse Zeit pausieren, bevor er wieder am offiziellen Spielbetrieb teilnehmen kann“, heißt es in einer Meldung von Olympique Lyon. Der Klub teilte aber auch mit, dass man mit Lokomotive Moskau wegen Isidor in Kontakt bleiben wolle.

Statt Isidor verpflichtete der französische Top-Klub Amin Sarr. Der 21-jährige Angreifer wechselt für elf Millionen Euro Ablöse vom SC Heerenveen (Niederlande) zu Olympique Lyon.

Schalke sucht noch Verstärkung

Und der FC Schalke 04? Der würde eigentlich gerne am Deadline Day noch Verstärkung für die Offensive holen. Isidor wäre zwar jetzt wieder frei, dürfte aber aufgrund seiner Knieprobleme ebenfalls kein Thema für Schalke sein.

Dafür legte S04 im defensiven Mittelfeld nochmal nach. Am Deadline Day verkündete Schalke die Verpflichtung von Eder Balanta. Der 29-Jährige kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom FC Brügge (Hier mehr!).