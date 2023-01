FC Schalke 04: Offiziell! S04 verkündet nächsten Neuzugang – für IHN ist es besonders bitter

Der FC Schalke 04 hat am Deadline Day nochmal zugeschlagen. Eder Balanta wechselte vom FC Brügge nach Gelsenkirchen. Das gab der Verein am Dienstagmittag (31. Januar) offiziell bekannt.

Mit Balanta holt der FC Schalke 04 schon den zweiten Defensiven Mittelfeldspieler in diesem Winter. Für den Niklas Tauer, der erst vor wenigen Wochen bei S04 unterschrieb, ist das eine bittere Nachricht. Seine Chancen auf Einsätze schwinden.

FC Schalke 04 holt Eder Balanta

Kurz vor Ende des Transferfensters gab der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Eder Balanta bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte auf Leihbasis ohne Kaufoption zum FC Schalke 04 und soll vor allem das Zentrum der Schalker weiter stabilisieren.

„Durch die Verpflichtung von Eder bekommen wir die notwendige Flexibilität, internationale Erfahrung und physische Präsenz, die unserem Kader sicher gut tun wird und dem Trainer weitere Optionen für sein Spiel gibt“, sagt Sport-Vorstand Peter Knäbel.

Chef-Trainer Thomas Reis ergänzt: „Wir bekommen einen physisch robusten und zweikampfstarken defensiven Mittelfeldspieler, der sich durch seine körperbetonte Spielweise auszeichnet. Ich bin davon überzeugt, dass er durch seine Art und Weise, wie er spielt, den Druck auf unsere Abwehr reduzieren kann und wir davon profitieren werden.“

Tauers Einsatzchancen sinken

Ganz schön bitter ist die Verpflichtung für Niklas Tauer. Der 21-Jährige kam erst im Dezember per Leihe von Mainz 05 nach Gelsenkirchen und zog sich noch vor dem Restart einen Muskelfaserriss zu. Im Laufe des Februars wird Tauer wohl wieder zur Mannschaft stoßen, die Chancen auf Einsatzzeiten stehen dann aber erst einmal schlecht.

Für Niklas Tauer sinken mit der Balanta-Verpflichtung die Einsatzchancen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Alex Kral und Tom Krauß dürften auf der Doppel-Sechs zunächst einmal gesetzt sein. Dann hat Schalke noch Kapitän Danny Latza, der zuletzt auch wieder öfters ran durfte und nun eben Neuzugang Balanta. Für Tauer ist da erst einmal wenig Platz im defensiven Mittelfeld.

Aber: Tauer hat bewusst für anderthalb Jahre beim FC Schalke 04 unterschrieben – unabhängig von der Liga. Wenn es kurzfristig mit Einsatzzeiten nicht klappt, wäre es für den 21-Jährigen also nicht ganz so dramatisch. Er will sich langfristig bei Schalke durchsetzen und die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen.