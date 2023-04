FC Schalke 04: Fans lassen Reis staunen – „Bekomme Gänsehaut“

Der FC Schalke 04 ist am Wochenende zu Gast in der PreZero-Arena in Sinsheim, doch das Auswärtsspiel wird für S04 nur ein örtlich gesehen ein Auswärtsspiel. Auf den Tribünen werden die Schalker gegen die TSG Hoffenheim in Überzahl sein.

Für Thomas Reis ist das „die nächste Stufe“. Der Schalke-Trainer ist von der unglaublichen Unterstützung hellauf begeistert und sieht darin sogar einen kleinen Vorteil für seine Mannschaft.

FC Schalke 04: Reis gerät bei Fans ins Schwärmen

Mit rund 9.000 Gäste-Fans rechnen die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim offiziell, es dürfte aber noch der ein oder andere Schalker mehr im Stadion sein. Schon in Augsburg feierten über 10.000 Anhänger die eigene Mannschaft. Jetzt geht’s für die „königsblaue Invasion“ nach Sinsheim.

„Ich habe, seit ich hier auf Schalke bin, schon viel erlebt. Das ist die nächste Stufe. Es ist sensationell, was für eine Unterstützung wir bekommen, weil alle dazu beitragen wollen, den Klassenerhalt zu schaffen“, schwärmt Schalke-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel.

„Wenn ich nur dran denke, bekomme ich Gänsehaut“

Reis sieht die unglaubliche Fan-Unterstützung als großen Plus im Abstiegskampf: „Es ist immer super, wenn du viele eigene Fans dabei hast, die dich unterstützen. Wenn ich nur dran denke, bekomme ich Gänsehaut“, sagt Reis, der meint: „Das kann dazu beitragen, ein paar Prozente herauszukitzeln. Mit diesem Support kannst du vielleicht auch die ein oder andere Phase mal besser überstehen.“

Der FC Schalke 04 ist am Sonntagabend (19.30 Uhr) zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Schalke liegt aktuell vier Zähler hinter Hoffenheim, die auf dem rettenden 15. Rang stehen.