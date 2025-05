Formel 1 lässt die Katze aus dem Sack! Monster-Deal bringt alle zum Staunen

Hammer in der Formel 1! Alles dreht sich in der Motorsport-Welt an diesem Wochenende um den Miami-GP. Und pünktlich dazu gibt es Mega-News von den Verantwortlichen der Königsklasse.

Wie die Formel 1 mitteilt, wurde der Vertrag mit dem Veranstalter des Miami-GP um ganze 16(!) Jahre verlängert. Bis 2041 werden Rennen auf dem Stadtkurs in Florida ausgetragen.

Formel 1: Hammer-Deal ist offiziell!

Immer mehr Verträge wurden in den vergangenen Wochen und Monaten verlängert, jetzt gibt es die nächste Verkündung in der Formel 1. Den Miami-GP gibt es erst seit drei Jahren, doch das Rennen sorgt für viel Begeisterung, weshalb der Kontrakt bis 2041 verlängert wurde.

„In nur drei Jahren hat sich der Große Preis von Miami als eine der wichtigsten und spektakulärsten Veranstaltungen in unserem Kalender etabliert – ein außergewöhnliches Beispiel für Qualität und Vision, das den Geist und die Ambitionen der Formel 1 in den Vereinigten Staaten wahrhaftig repräsentiert“, sagt Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

Und der Italiener weiter: „Die Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2041 ist ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung, der der unsere Präsenz in Amerika stärkt und die sich ständig vertiefende Bindung zu unserer Fan-Gemeinde hier, die ständig wächst und so leidenschaftlich ist wie nie zuvor.“

Vertrag bis 2041

Domenicali hat für den Grand Prix nur positive Worte übrig. „Miami ist nicht nur eine außergewöhnliche Stadt, sondern auch ein wahrhaft globales Sportzentrum, energiegeladen, dynamisch und kulturell pulsierend. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die weitsichtige Vision und das und das unermüdliche Engagement von Stephen Ross und Tom Garfinkel, denen ich meinen aufrichtigen für die Führung, die Unterstützung und die Hingabe, mit der sie dazu beigetragen haben, den Miami Grand Prix zu einem Ereignis von Weltklasse gemacht haben.“

Auch Tom Garfinkel, der Chef des Miami-GP, ist erfreut über die große Vertragsverlängerung. „Der Abschluss eines 10-Jahres-Vertrages mit der Formel 1 bis 2041 ist ein Meilenstein für uns alle bei South Florida Motorsports und ein wahrer Beweis für die harte Arbeit unseres Teams, die Stärke unserer Partnerschaften, die Unterstützung unserer Gemeinde und das Wachstum des Sports in den Vereinigten Staaten.“

