FC Schalke 04: Juwel hat unterschrieben! S04 verkündet Deal

Die Knappenschmiede soll endlich wieder Stars am laufenden Band produzieren. In diesem Jahr gelang mit Taylan Bulut einem Eigengewächs des FC Schalke 04 der endgültige Durchbruch im Profibereich. Und die nächsten Kandidaten stehen schon Schlange.

Da wäre zum einen natürlich Stürmer Zaid Tchiabara, der aktuell von einem Kreuzbandriss ausgebremst wird. Jetzt hat der FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) ein weiteres hoffnungsvolles Talent mit einem Profivertrag ausgestattet. Nach seinem Profidebüt der nächste Paukenschlag.

FC Schalke 04 bindet Toure

Die bittere 0:2-Niederlage in Regensburg hat sich in die Köpfe der Fans gebrannt. Das Spiel beim Tabellenletzten stand sinnbildlich für die vielen Schwächen in der Schalker Mannschaft. Doch für einen wird das Spiel für immer etwas Besonderes bleiben. Tidiane Toure feierte dort sein Profi-Debüt, wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Der 20-jährige Franzose kickt seit vergangenem Sommer in Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 holte ihn aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Auch bei S04 war und ist er bisher für die U23 eingeplant gewesen – das wird sich nun ändern.

Wie die Knappen am Dienstag (29. April) bekanntgaben, hat Toure einen Lizenzspielervertrag unterschrieben! Dieser gilt für drei Jahre und bindet den Spieler entsprechend bis 2028 an Blau und Weiß.

Mulder voll des Lobes

Sportdirektor Youri Mulder erklärt die Entscheidung mit einer regelrechten Lobeshymne. Toure habe sich mit Fleiß und Engagement in der U23 ins Blickfeld der Profimannschaft gearbeitet. „Uns gefällt, dass er auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist, eine sehr gute Geschwindigkeit mitbringt und mehrere Positionen spielen kann“, so Mulder.

Zudem wolle man gemeinsam mit dem Talent an dessen Entwicklung arbeiten, um ihn konsequent auf höhere Aufgaben vorzubereiten. „Deshalb freut es uns, dass sich Tidi für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat“, lässt Mulder wissen.

FC Schalke 04 stellt erste Weichen

Ob Toure, der derzeit regelmäßig mit den Profis trainiert, dann ab Sommer auch nur noch zum Zweitliga-Kader gehören wird, lässt S04 offen. In dieser Saison sammelte er vor allem in 18 Regionalligaspielen Spielpraxis.

Vom Weg beim FC Schalke 04 ist er gänzlich überzeugt. „Der Schritt im vergangenen Sommer in die Knappenschmiede war genau richtig. Ich will weiter an mir arbeiten und mich verbessern“, freut sich Toure über seinen neuen Vertrag.