FC Schalke 04: Deutscher Trainer vor die Tür gesetzt! Wird ER zum Thema für S04?

Die Saison im europäischen Fußball neigt sich dem Ende entgegen – und die Trainer fallen wie die Fliegen. Beim FC Schalke 04 hatte Kees van Wonderen sein eigenes Aus selbst heraufbeschworen. Allerdings machen auch andere Vereine Tabula rasa.

Paderborn, Hannover oder Kaiserslautern verkündeten jeweils ähnliches wie der FC Schalke 04 (hier mehr dazu erfahren). Und jetzt trifft es auch noch einen deutschen Trainer im Ausland. Wird er dadurch womöglich bei den Knappen ein Thema?

FC Schalke 04: Deutscher Trainer muss packen

Van Wonderen darf die Saison in Gelsenkirchen immerhin noch zu Ende bringen – trotz erkennbarer Differenzen zwischen ihm und der Klubführung. Das dürfte vor allem der Tatsache geschuldet sein, dass er sein Ziel – den Klassenerhalt – trotz immer wieder dürftiger Auftritte der Mannschaft mutmaßlich erreichen wird.

Weniger nach Plan verläuft es dagegen in Österreich für Rapid Wien. Das Team kassierte zuletzt drei Pleiten in Folge, flog aus der Conference League und droht in der Liga die Qualifikation für das internationale Geschäft zu verspielen. Die Konsequenzen der Klubbosse ähneln den beim FC Schalke 04: Der Trainer muss gehen. Allerdings sofort!

Der Trainer, das war bis zum Donnerstag (24. April) Robert Klauß. Nach knapp anderthalb Jahren als Cheftrainer muss er jetzt die Koffer packen. Das teilten die Wiener am Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz mit.

Option für So4?

Und sofort horchen natürlich auch die Fans der Knappen auf. Könnte Klauß ein Thema bei ihrem Herzensverein werden? Es liegt zumindest auf der Hand, dass sein Name auf der Kandidatenliste fallen dürfte.

Klauß ist ein deutscher Trainer, der insbesondere auch die zweite Liga kennt. Als Trainer war er über zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg angestellt, ehe er dort im Oktober 2022 gehen musste.

Zudem durchlief er seine Trainerausbildung im Nachwuchsbereich von RB Leipzig, kennt sich also im Umgang mit jungen Talenten aus. Eine Säule, auf die der FC Schalke 04 in Zukunft auch wieder verstärkt setzen will.