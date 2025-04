FC Schalke 04: Paukenschlag vor direktem Duell! S04-Konkurrent verfällt ins Chaos

Nach dem wilden 2:2-Unentschieden des FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV ist der Revierklub einmal mehr im Chaos versunken: Trainer Kees van Wonderen hat die Führung um Matthias Tillmann attackiert und gleichzeitig seinen Abschied zum Saisonende verkündet. Die S04-Bosse haben dann jedoch überhaupt nicht reagiert. Die Trainerdiskussion, gepaart mit der wiederkehrenden Kritik an den Führungspersönlichkeiten, halten S04 erneut auf Trab.

Gleiches gilt allerdings auch für den nächsten Gegner des FC Schalke 04: Wie beim S04 geht es auch beim 1. FC Kaiserslautern drunter und drüber. Auch bei den roten Teufeln steht der Trainer im Mittelpunkt. S04 wird aus vielerlei Hinsicht genau auf die Geschehnisse in Kaiserslautern blicken.

Nicht nur beim FC Schalke 04: Auch Kaiserslautern im Trainer-Chaos

Zwei große Traditionsklubs, zwei ganz unterschiedliche sportliche Situationen und ein gemeinsames Problem: Rund um den Trainerposten bekommt man einfach keine Ruhe in den Verein. Erst am Montag (21. April) ist bekannt geworden, dass S04 FCK-Coach Markus Anfang laut „Sky“ als möglichen Nachfolger für van Wonderen im Sommer in Betracht zieht. Einen Tag knallt es beim FCK richtig.

Denn laut „Sky“ hat der 1. FC Kaiserslautern Anfang noch vor dem Spiel gegen Schalke rausgeworfen! Die Fronten am Betzenberg waren verhärtet, jetzt folgte das Blitz-Aus des 50-Jährigen. Eine irre Entwicklung, schließlich hat der FCK noch Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg!

++ FC Schalke 04: Wildes Trainer-Gerücht! Wird ER der Van-Wonderen-Nachfolger? ++

Vor dem Aufeinandertreffen der einstigen Bundesliga-Klubs rumort es auf beiden Seiten gewaltig. Der eine andere Trainer ist schon weg, der andere steht mächtig auf der Kippe. Was eine Entwicklung in den letzten Stunden!

Anfang-Nachfolger wohl schon gefunden – Weg für S04 frei?

Doch damit nicht genug: Denn wie „Sky“ weiter ausführt, haben die roten Teufel schon einen Nachfolger gefunden, der direkt übernehmen soll: Thorsten Lieberknecht wird wohl neuer Chefcoach am Betzenberg. Sein Kontrakt in Darmstadt, wo er zuletzt gearbeitet hatte, soll bereits aufgelöst worden sein.

Weitere News:

Für Anfang ist also wenige Wochen vor Saisonende Schluss. Geht es direkt weiter nach Gelsenkirchen? Schließlich kennen sowohl Ben Manga als auch Frank Baumann Anfang bestens. Dazu dürfte der Weg, Anfang zu verpflichten, nun frei sein. Folgt nach dem Paukenschlag in Kaiserslautern auch der Paukenschlag auf Schalke?